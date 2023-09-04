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男駕駛Audi R8見警察立刻關敞篷 遭抓包酒駕、吊扣車牌2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名38歲男子，日前駕駛Audi R8敞篷跑車，行經市民大道與八德路2段366巷口，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀態轉進巷內，警方隨即攔停盤查，發現駕駛渾身酒氣，酒測值高達每公升0.6毫克，依公共危險現行犯上銬逮捕，Audi R8當場拖吊至保管場，吊扣車牌2年。

松山警方指出，日前深夜，警方於松山區市民大道與八德路2段366巷口酒測路檢，發現一輛Audi R8敞篷跑車突然關閉篷狀態，緩慢偏行、右轉進入巷內，隨即上前盤查，發現駕駛酒氣濃厚，酒測值高達每公升0.6毫克。駕駛供稱，駕車前約90分鐘前，才和朋友在松江路公司喝2瓶啤酒，1瓶350cc。

警方提醒，酒駕新制規定，酒駕應併當場執行吊扣車牌2年，車輛拖吊至保管場，這輛擁有「鋼鐵人坐駕」之稱的敞篷跑車，也頓時黯然失色。

松山分局呼籲，酒駕違規處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，酒後應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後充分休息時間，完全代謝體內酒精後，才可開車或騎車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子駕駛Audi R8敞篷跑車，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀態，遭警方起疑盤查抓包酒駕。記者蕭雅娟／翻攝
男子駕駛Audi R8敞篷跑車，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀態，遭警方起疑盤查抓包酒駕。記者蕭雅娟／翻攝
男子駕駛Audi R8敞篷跑車，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀態，遭警方起疑盤查抓包酒駕。記者蕭雅娟／翻攝
男子駕駛Audi R8敞篷跑車，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀態，遭警方起疑盤查抓包酒駕。記者蕭雅娟／翻攝

酒駕 酒測 跑車

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