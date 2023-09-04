詐領國科會補助費381萬 台大土木系退休教授詐欺罪起訴

台大土木系退休教授黃良雄涉嫌詐領研究助理費遭起訴。記者張宏業／攝影 已退休的台灣大學土木系教授黃良雄，涉嫌於2009至2019年間，利用助理及人頭，詐領多件國科會、水利署、營建署等研究計畫補助費；事後他否認詐領，並將全部事情推給助理。台北地檢署認定他10年間共詐得381萬餘元，今依詐欺、偽造文書等罪起訴，並建請法院沒收不法所得。

檢方調查，黃良雄利用任職台大期間，分別接受經濟部水利署水利規劃試驗所、行政院國科會（現為科技部），以及營建署等政府機關委託，進行「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」等11項研究，藉此利用人頭詐領研究助理費。

黃良雄到案時否認詐領助理費，辯稱助理薪資均非自己所申請，強調並無不法意圖，但由於已有10名人頭助理及1名廠商均認罪，加上檢方查出黃良雄取得人頭助理費後，有部分的款項流入黃妻銀行帳戶，淪為私用，因此認定他涉嫌詐領助理費將他起訴。