快訊

「童星第一美女」遭舉報逃漏稅須補稅1044萬 網驚：賺這麼多

海葵風強雨驟 桃園市復興區3校臨時宣布停止上課

高空搖滾區？5000網友關注「這班機」 狂風暴雨中高雄外海繞4圈改降桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐領國科會補助費381萬 台大土木系退休教授詐欺罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台大土木系退休教授黃良雄涉嫌詐領研究助理費遭起訴。記者張宏業／攝影
台大土木系退休教授黃良雄涉嫌詐領研究助理費遭起訴。記者張宏業／攝影
已退休的台灣大學土木系教授黃良雄，涉嫌於2009至2019年間，利用助理及人頭，詐領多件國科會、水利署、營建署等研究計畫補助費；事後他否認詐領，並將全部事情推給助理。台北地檢署認定他10年間共詐得381萬餘元，今依詐欺偽造文書等罪起訴，並建請法院沒收不法所得。

檢方調查，黃良雄利用任職台大期間，分別接受經濟部水利署水利規劃試驗所、行政院國科會（現為科技部），以及營建署等政府機關委託，進行「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究」等11項研究，藉此利用人頭詐領研究助理費。

黃良雄到案時否認詐領助理費，辯稱助理薪資均非自己所申請，強調並無不法意圖，但由於已有10名人頭助理及1名廠商均認罪，加上檢方查出黃良雄取得人頭助理費後，有部分的款項流入黃妻銀行帳戶，淪為私用，因此認定他涉嫌詐領助理費將他起訴。

偽造文書 詐欺 台大

延伸閱讀

涉浮報禮券詐領千萬元 宜蘭衛生局人員被依貪汙罪起訴

高虹安涉詐助理費 男友李忠庭不起訴確定

任議員詐領785萬助理費 前立委陳賴素美未中飽私囊輕判2年

稱車禍後手殘 臉書比YA照露馬腳…詐領400萬保險費判返還

相關新聞

「假出團」詐領觀光局補助 寶得利國際董座夫婦詐欺遭訴

以「陸客一條龍」著稱的上櫃旅遊公司寶得利國際董事長張竹煌，涉嫌在2020年疫情期間，利用關係企業中華情旅遊集團旗下數家旅...

詐領國科會補助費381萬 台大土木系退休教授詐欺罪起訴

已退休的台灣大學土木系教授黃良雄，涉嫌於2009至2019年間，利用助理及人頭，詐領多件國科會、水利署、營建署等研究計畫...

被案量壓垮 台中地院法官走人

台中地方法院法官江彥儀上月底請辭，轉行開律師事務所，告別十四年法官生活。江說二年前就已萌生轉行念頭，主因是近年第一審法官...

持槍塞嘴討20萬 幫派男判7年半

北聯幫成員「古錐」王冠喆，懷疑經營的德州撲克賭場員工偷籌碼，找小弟押走圍毆痛扁，並持操作槍塞進對方嘴巴恐嚇，最後強取廿萬...

男駕駛Audi R8見警察立刻關敞篷 遭抓包酒駕、吊扣車牌2年

台北市一名38歲男子，日前駕駛Audi R8敞篷跑車，行經市民大道與八德路2段366巷口，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀...

大陸小三懷孕、弟弟代娶回台 孩子做親子鑑定讓「伯父」正名

已婚的林姓男子和中國大陸1名女子發生婚外情，女方懷孕後，由林的弟弟到中國大陸與她結婚，迎娶來台。女子的兒子出生後，登記的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦