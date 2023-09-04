「假出團」詐領觀光局補助 寶得利國際董座夫婦詐欺遭訴

寶得利國際董事長張竹煌、陳瑞芳夫婦，涉嫌詐領上百萬觀光局安心旅遊補助遭起訴。記者陳正興／攝影 以「陸客一條龍」著稱的上櫃旅遊公司寶得利國際董事長張竹煌，涉嫌在2020年疫情期間，利用關係企業中華情旅遊集團旗下數家旅行社，以「假出團、真詐領」的方式，偽造不實國內旅遊出團資料及憑證，詐領交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助。台北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪起訴張竹煌、張妻陳瑞芳等5人，並建請法院沒收不法所得144萬4600元。

三年前，交通部觀光局為協助國內旅行者度過疫情寒冬，以每團3到7萬給予業者安心旅遊補助，卻遭寶得利以假出團或人數、旅費灌水等手法詐領補助。經交通部查核，發現包括世通等多家寶得利旗下旅行社，共27團涉嫌詐領，因此函送檢調偵辦。

先前寶得利關係企業中華情旅遊集團，也出現類似手法，當時中華情一名潘姓總監涉嫌同樣在2020年間，偽造遊客名單及訂房文件，向觀光局詐領5個國內旅行團共33萬1000元的安心旅遊補助，後來潘男坦承因公司資金匱乏才犯案，最後在和觀光局和解下，檢方將潘男緩起訴。