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持槍塞嘴討20萬 幫派男判7年半

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
北聯幫成員「古錐」王冠喆，懷疑經營的德州撲克賭場員工偷籌碼，找小弟押走圍毆痛扁，並持操作槍塞進對方嘴巴恐嚇，最後強取廿萬七千元。士林地方法院依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處王男七年六月徒刑。

據悉，王男廿多歲，是北聯幫年輕一輩，身邊不少跟班小弟，混跡北投、中山區，從事賭場、暴力討債等非法勾當；王曾替人討債十萬，卻又替債務人反挾持委託人討債廿萬，兩邊錢都賺。

判決指出，王男懷疑經營的德州撲克賭場員工張男竊取價值三萬元籌碼，二○二○年四月十三日謊稱山上開賭局，騙張男與介紹張到賭場工作的陳男上山，再夥同五名小弟「處理偷錢的人」，拿出賭場監視器質問，分持操作槍、球棒圍毆張、陳致傷。

王男要求賠償十至廿倍金額，張、陳否認行竊，又被帶到北投空地圍毆，二人稱沒錢，王涉持操作槍塞進張男嘴巴「如果不給錢會開槍」，逼二人籌款，最後取走廿萬七千元。

合議庭審酌，王男因懷疑張男竊取賭場籌碼即暴力相向，考量認罪並和解賠償，依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪判刑七年六月徒刑。可上訴。五名共犯除林男死亡公訴不受理，其餘依共犯剝奪他人行動自由罪，判九月至一年不等徒刑。

賭場 討債 強盜 監視器 挾持 恐嚇

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