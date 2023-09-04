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被案量壓垮 台中地院法官走人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中地院法官江彥儀在上月底辭職，轉行當律師。圖／江彥儀提供
台中地院法官江彥儀在上月底辭職，轉行當律師。圖／江彥儀提供
台中地方法院法官江彥儀上月底請辭，轉行開律師事務所，告別十四年法官生活。江說二年前就已萌生轉行念頭，主因是近年第一審法官案量暴增，造成審案品質與家庭生活無法兼顧，希望司法院正視問題，「別讓負責任的法官累死」。

台中地院今年有十八個缺，都是新法官補入，法官自請離職有三人，其中段姓女法官也轉行當律師，另名林姓法官未說明生涯規畫；其他十五人除屆齡退休，均請調其他法院。

江彥儀今年才四十多歲，擔任法官十四年，歷練彰化、台中地院法官、審判長，屬中壯世代法官。兩年前江的好友、彰化地檢署前檢察官戴連宏辭職，曾邀他一起轉任律師，江說，當時就已萌生退意。

江彥儀說，初任法官時，每月未結案量若超過百件，就會被上級「點名做記號」；但近年詐欺毒品案件數不斷暴增，過去會「被點名做記號」的標準，如今卻是台中地方法院三分之二法官的常態。

江彥儀認為，案量暴增會影響審案品質，負責任法官一定「加班審理」，很多人因此為工作犧牲家庭，時間一久就「心有餘而力不足」；他不諱言轉換跑道與案量激增有關，呼籲司法院正視問題。

台東地方法院前院長、現任律師唐光義說，法界一般會從每年新分發法官數量來判斷「艱困法院」，過去十多年桃園地院每年缺額都是全台第一，俗稱「逃院」。

唐說，台中地方法院過去被法官視為「第一志願」，出缺少，平均需六至九年才能調入，但這次竟有十八名結業新法官補入台中地院，全台最多，案量暴增恐非空穴來風。

律師 毒品 離職 詐欺 檢察官

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