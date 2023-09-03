彰基醫師墜樓亡 女兒：沒有人對他做不公不義的事

彰化基督教醫院一名醫師本月一日墜樓身亡，各方揣測紛紛，甚至謠稱疑被職場霸凌，讓醫院十分困擾，家屬也受二次傷害，除院方及醫生妻子澄清外，Dcard匿名交流平台上也出現一篇自稱這名醫師女兒的文章，強調並沒有什麼人對他做了什麼不公不義的事，「希望大家如果有什麼想說的話，可以不要針對他」。

針對這名醫師墜樓身亡案，彰基發聲明指出，這名醫師在臨床表現相當優秀認真負責，與同事和睦相處，氣氛融洽，絕對沒有職場霸凌事件，且無財務問題，希望讓往生者安息及家屬平靜生活。

在Dcard （醫師版）匿名交流平台上，也出現一篇自稱這名醫女兒的文章，提到她對於這事件的想法：

「大家好 我是這篇文主角的女兒

是個閒來無事偶爾看看Dcard 但沒有卡稱的膽小鬼

所以這些話也是拜託我朋友幫我轉達的

希望大家如果有什麼想說的話可以不要針對他

我相信在這世界上偶爾還是會有那些令人不快樂的事情上演

也許是微小到可以一笑置之

也或許是大到讓人認為在經歷雨季

但我很慶幸我爸是個幸運的人

至少在我有記憶以來

他遇見的人都很良善

我知道這一切都得來不易

也很珍惜有這些人可以陪伴我爸走過他的一生

事實上並沒有什麼人對他做了什麼不公不義的事

因為他是個老老實實度過一生的人

好像也沒有真的什麼事情可以和大家分享或是討論

當然我明白並不是每個人都像我爸那樣的幸運

總是遇見善良的人

有些人可能也在生活中跌跌撞撞的前行

我願意相信時間可以替我們多多少少抹去太過銳利的稜角

慢慢度過一些傷痛

這件事情對於我們而言也是相當突然的傷痛

會跳出來說這些話

除了希望大家可以讓我爸的離開更平靜一些

也衷心的希望每個人都能被世界溫柔以待

感謝每位替這件事情祈禱 哀痛的人們

我都有看見 相信我爸也會看見你們的善良的

祝福每個人都能平安健康

即使偶爾遭遇小小的不幸

也要相信幸運是會降臨在你們身上的」