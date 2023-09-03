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詐團出沒台中地方粉絲團 竄改訊息騙人上當

中央社／ 台中3日電

台中市藍綠市議員今天提醒民眾注意，在地方粉絲團發現詐騙集團隱身其中，原本好心提供家庭代工給有需要的民眾，卻被竄改聯絡人資訊，意圖欺騙民眾上賊船。

國民黨市議員羅廷瑋表示，日前在粉專公布，有善心的公司願意提供合法家庭代工給弱勢民眾，不料沒多久後居然文章內容被詐騙集團盜用，改了聯絡人方式，意圖欺騙民眾。

羅廷瑋提醒民眾務必分辨清楚，有羅廷瑋藍勾勾認證的臉書（Facebook）粉專，提供求職資訊才是合法且安全的，切勿被不法業者欺騙，甚至有可能從事非法工作，許多不法業者透過家庭代工欺騙不熟法律的市民，甚至利用給予薪資作為洗錢手法之一。

民進黨台中市議員張芬郁也接獲民眾投訴，有女子在臉書「大里＆霧峰人聯天室」看見自稱農會員工的男子販售割草機，透過私訊約定貨到付款，女子後來發現疑似被詐騙後通知拒收，對方竟恐嚇「不收我就不客氣、我找竹聯的人找你」，讓女子非常害怕而前來求助。

張芬郁表示，臉書的詐騙訊息實在太多，呼籲臉書社群管理員加強貼文管理，也提醒民眾不要透過臉書私訊購物，更不要提供個資，若要求面交對方拒絕就取消交易；此外，詐騙集團行徑已嚴重影響民眾的生活及對人性的信任度，她要求檢警加強查緝詐騙集團，法院也要提高判決刑度，多管齊下杜絕詐騙。

詐騙集團 羅廷瑋 議員

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