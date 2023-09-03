桃園暴力砸店！ 惡徒無視小孩狂砸還拍照 再狠開鋼珠槍

桃園近日有民眾指控，位於桃園區的店家多次遭人砸店，甚至小孩在場導致受傷，而位在新北的住家也遭人開鋼珠槍射擊，但多次報案未果，至今已過了5個月，痛批「難道等到出人命警方才會重視嗎？」對此桃園警方回應，已將相關涉嫌人查緝到案，另報請地檢署檢察官指揮偵辦。

民眾昨日在臉書發文爆料，整起事件從4月開始，公司收到數封匿名檢舉信件，5月時丈夫在公司門口抽菸，突然被2名黑衣人持棍棒攻擊，直到6月發生第一次砸店，孩子就坐在玻璃旁，黑衣人竟無視照砸，造成自己和孩子都受了傷，讓她痛批「喪盡天良完全毫無人性的攻擊」。

沒想到原PO一家剛搬進新北市新家，位於大樓三樓，7、8月時住家房間窗戶卻接連遭鋼珠槍射擊，初估距離至少隔了12米以上。直到8月底黑衣人到店裡二度砸店，還直接持榔頭從窗戶外丟進室內，離開前不忘拿手機拍下成果，並「大搖大擺散步離開」，令原PO直呼太囂張。

原PO坦言，這些行為應是惡質前東家所為，但她質疑這幾個月來的報案三聯單已經厚厚一疊，4月開始的案件至今皆未開庭，無奈「難道要等到出人命了警方才會重視嗎？」而警方到家中查看玻璃碎痕時，還說「是熱脹冷縮造成的」，令她相當心寒，只好發文向各界求助。

對此桃園警分局說明，本案經查疑似土地買賣商業糾紛，於5月及6月衍生傷害及毀損案件，分局已將相關涉嫌人查緝到案，並移請桃園地檢署偵辦。至於8月底發生的毀損案件，已報請地檢署檢察官指揮偵辦，目前已掌握犯嫌身分積極追緝到案。