有積怨？ 趁鄰居倒垃圾...台中女罵「垃圾」判罰2000元
台中市潘姓、楊姓女子是同社區住戶，潘女另擔任社區清潔員，但雙方因垃圾清運問題起嫌隙，潘女認定楊女是一樓住戶，依規定得等垃圾車，不能將垃圾丟在社區中庭回收區，但楊女在去年初時仍執意為之，潘女即趁楊丟垃圾時，罵「垃圾」、「垃圾桶」，因楊女持手機蒐證，法院判罰2000元確定。
判決指出，潘女、楊女是台中市某社區的住戶，潘女擔任該社區的清潔人員，不過二人常因垃圾問題起口角。去年1月7日，潘女在社區中庭整理垃圾分類時，發現楊女步入中庭欲丟棄垃圾，潘女不讓楊女丟，還告知楊女，楊女是一樓住戶，要等垃圾車丟垃圾，不能丟在中庭垃圾回收區。
楊女持手機蒐證，也堅持步入社區中庭丟垃圾，潘女因此罵「垃圾」、「垃圾桶」等語，楊女以手機蒐證畫面提出妨害名譽告訴。
潘女到案後否認涉案，辯稱只有說楊女是「外面的人」，不能進社區環保區丟垃圾，被拍到罵「垃圾」、「垃圾桶」時，只是要楊女做好垃圾分類。
一審認定，經勘驗楊女提供的影片可證，潘女與楊女對話結束，驅趕楊女後，即口出「垃圾」等語，還在楊女回稱「告你阿」時，潘女立刻回稱「垃圾桶」，顯然「垃圾」、「垃圾桶」等言論，是在辱罵楊女，依妨害名譽，判罰2000元，全案上訴台中高分院後，駁回上訴確定。
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