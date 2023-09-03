他闖紅燈辯黃燈太短 法官算出距路口還有150米狠打臉

李姓男子騎車經基隆市八堵路時，被測速照相機拍下闖紅燈，收到1800元交通違規罰單，他不服提出行政訴訟，主張黃燈太短，應變不及，根本入人於罪。但法官打臉，計算出他的車速，發現變換為紅燈時，他距路口尚有150公尺以上，是故意闖紅燈，駁回他的行政訴訟。

基隆地院判決書指出，李男3月8日上午10時33分許，騎車沿基隆市暖暖區八堵路往北行駛至185巷口處，遇紅燈仍通過停止線繼續直行，遭固定式照相機拍攝，警方開出罰單，監理 站裁罰1800元並記違規點數3點。

李男不服提起行政訴訟，他主張黃燈時間過短，至少應7秒至8秒鐘，才不會讓人被開罰單，黃燈時間未加長，根本是入人於罪，要求撤銷原處分。

法官調閱拍攝的照片，發現李男的車通過停止線時，行車管制號誌已變更為紅色燈號達24.7秒之久，且由紅燈後第25.7秒的照片，可計算出當時時速為每小時22公里。

法官說，換言之，李男騎車抵達該交岔路口前，該處管制號誌早已呈圓形紅燈，並非剛由黃色燈號變更為紅燈狀態。依通過的時速22公里推算，他於該交岔路口號誌變為圓形紅燈時，距離該路口應尚有150公尺以上。

法官說，依燈號變更當時李男所在位置及時間，除其不可能無法看見行車管制號誌顯示的燈號外，當下更無不及反應的可能，認為李男闖紅燈行為必屬故意。