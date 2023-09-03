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負心漢為娶前女友設局離婚 再將妻兒衣物丟到警衛室

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹已婚黃姓男子與鄭姓前女友舊情復燃，為了順利離婚，竟故意讓劉姓元配看到兩人互稱公婆的曖昧簡訊，兩人爭吵後，再藉故將劉妻與兒子的物品打包丟到大樓警衛室，將其驅趕出門，劉女忍無可忍，憤而向黃男和鄭女求償精神慰撫金80萬元，新竹地院最後判2人賠償劉女5萬元。

判決書指出，黃男和劉女於2021年結婚，兩人住在黃男婚前購買的房屋。劉女婆婆去年12月29日向劉女提醒，兒子與前女友鄭女過從甚密，暗示兩人可能會破鏡重圓，劉女不時向老公傳簡訊表達愛意，但卻換得對方無情回答：「我對妳，是因為神的愛」、「對不起，妳懂我的！我這輩子只愛鄭女」。

為了讓劉女知難而退，今年1月26日晚間，黃男故意未採取保密措施，任由訊息顯示於手機畫面上，劉女發現黃男手機螢幕隨著簡訊不斷傳送而亮起，沒想到竟看見兩人曖昧對話：「不錯唷！老公進步了，去逛街會拍照給老婆看」、「你是我這輩子都不想失聯的愛…擁有你愛你是我最大的幸福」。

曖昧簡訊曝光後，兩人因此發生爭執，黃男為進一步逼退劉女，竟先獨自搬離住處，再將妻兒衣物打包放在社區警衛室前，將妻兒驅逐出門，劉女忍無可忍，憤而向黃男和鄭女求償精神慰撫金80萬元。

法官認為，黃男與鄭女在通訊軟體上已常態性互稱老公、老婆，彼此談心、分享愛意，甚至規劃日後將締結婚姻，黃男更毫無保留向妻子坦承精神出軌，足見2人互動已逾越一般男女合理社交分際，達到破壞他人婚姻程度，且黃男未經同意將妻兒物品搬離住處外，堪認此舉目的在希望離婚，之後再與鄭女結婚，最後判2人需賠償劉女5萬元。

黃男為了順利離婚，竟藉故將妻兒的物品打包丟到大樓警衛室，將其驅趕出門。示意圖／Pexels
黃男為了順利離婚，竟藉故將妻兒的物品打包丟到大樓警衛室，將其驅趕出門。示意圖／Pexels

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