連上大夜班不治 隱瞞病史判賠打折

台塑王氏昆仲公園。記者林保光／攝影 高雄徐姓男子受雇擔任保全，卻於工作中突然暈倒，送醫住院四天後，因出血性腦中風不治。據調查，徐男發病前超時工作，連上四十二天大夜班，徐母得知愛子血汗工作後，怒向公司求償一四九萬元，但法院審酌，徐男隱瞞病史，應自負四成責任，判賠八十九萬餘元。

徐母認為，二○二○年十月至十一月間，徐男僅休假一天，等同於發病前，連續四十二天出勤大夜班，且每日工時長達十點五至十二小時，依職業促發腦血管及心臟疾病認定參考指引，徐男死亡與工作負荷過重有因果關係。

保全公司反駁，徐男每月工作時數均未逾二八八小時，且徐男早班工作原負責信件收發，人員及車輛進出管理，公園巡視等，事發當天，昆仲公園晚間上鎖，徐男晚班僅負責每兩小時工作巡視，其餘皆屬備勤，可自由休息，工作量並無過重。

徐男應徵時按照「高雄市保全商業同業公會」規定，前往大東醫院進行體檢，有主動脈彎曲、主動脈擴大、高血壓等舊疾，依病歷鑑定書無法判定徐男是因工作負荷，致使病況惡化。保全公司主張，徐男疏於照顧舊疾，本身就有過失。

法官審酌，依徐男體格、腰圍來看，屬肥胖體態，體檢血壓偏高，主動脈擴大，但徐男並無就醫控制病情，徐男出血性腦中風與工作負荷過重間的因果關係，僅涉及因果力多寡判斷，無法決斷工作負荷是否為徐男死因。

法官認為，徐男往生前一個月加班時數逾一○七小時，超過法律允許四十六小時甚多，且連續輪值夜班，保全公司應就工作負荷妥善規畫，雇主本可注意，卻讓徐男超時工作，顯有違法之虞。

不過，徐男疏於控制疾病進程，同為死因之一，而徐男於應徵資料表上，就高血壓部分並無勾選，甚至確認簽名，認應減輕雇主四成責任較妥適。