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這宗教團體先後打死2信徒 6人被訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

林姓雙胞胎姐妹在宗教團體擔任「三才」，涉嫌共同打死游姓女信徒，雙雙遭收押、起訴。圖／報系資料照
林姓雙胞胎姐妹在宗教團體擔任「三才」，涉嫌共同打死游姓女信徒，雙雙遭收押、起訴。圖／報系資料照
女子林欣月成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，4年前因借竅驅魔打死信徒震驚社會，林女被起訴傷害致死罪，目前法院審理中，未料旗下幹部不知收斂，林姓雙胞胎姊妹等人，又涉持拍痧板在道場活活打死游姓女子，犯後還滅證、逃亡，檢方近日再依傷害致死、遺棄屍體罪嫌起訴6人，全案由國民法官審理。

起訴6人分別是「總道長」余姓女子、「隊長」詹姓女子（23歲）、「三才」林姓雙胞胎姐妹（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理），另有2名許姓女子。被害人游女是「堂主道才」，負責團體內製作道場文宣、執禮及採買膳食。

檢警調查，林欣月2014年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，之後改名「中華日行一善學會」。今年6月，余女等人不滿游女規畫宗教活動進度落後，各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠拍痧板朝游女臉部、四肢拍打，造成游女引發橫紋肌溶解昏厥。

眾人雖發現游女性命垂危，但考量余女等人2019年才涉入打死信徒案，且在法院審理中，為避免遭司法調查，竟將游女身上沾染血跡的衣褲脫下，再換上乾淨衣褲抱游女回房間並反鎖，未協助送醫。

余女等人案發後各自攜帶大件行李逃往南部躲藏，由詹女留在現場將血衣褲丟棄，再找來鎖匠來開游女房門，企圖幫同夥卸責，游女送醫急救不治。

檢警在道場內發現宗教書籍、勸世字畫，還有1把矽膠軟質拍痧棒，經解剖游女遺體研判外力致死，陸續拘提涉案的余女等人到案。

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