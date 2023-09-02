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影／桃警治安熱區巡邏 20分鐘連逮2竊盜通緝犯

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「我沒有通緝了，才剛出來怎麼又要關？電腦都有紀錄，不能開玩笑ㄟ！」桃市警桃園分局針對轄內治安熱區進行巡查，中路派出所員警昨深夜巡視國道二號橋下的區域，先發現窩居橋墩的孫男正遭通緝，通知支援警力帶回警所繼續巡邏時，又在路口發現半裸疑似醉酒的賴男也遭通緝，20分鐘內連逮2名竊盜通緝犯，讓當地居民相當安心。

桃園分局表示，中路所員警林慶明於昨天深夜11點，騎機車到國道二號橋下執行巡邏查察，發現62歲孫姓男子睡在橋墩旁，身旁放著家當，上前盤查發現孫男因竊盜案遭地檢署發布通緝中，儘管孫極力否認，表示之前的竊盜案件都執行完畢，而且才「進去」20天出來，一定是警察搞錯了，要求警方查清楚電腦登記的資料，詎料，清查發現他另涉一起竊盜案必須再入獄拘役10天，孫男當場傻眼，只得乖乖就逮。

桃園分局說，當林慶明請支援警力到場將孫男帶回偵辦歸案後，他繼續執行巡邏勤務，又發現58歲賴姓男子打赤膊坐於路旁疑似酒醉，上前盤查，發現賴男也因涉嫌竊盜案件遭通緝中；賴辯稱，根本沒收到通知，完全不知道自己被通緝，員警同樣將他逮捕，警詢後將孫、賴2人依法解送歸案。

桃園分局中路派出所巡邏員警林慶明昨深夜先後在國道二號橋下分別逮獲孫姓、賴姓竊盜通緝犯。記者陳恩惠／翻攝
桃園分局中路派出所巡邏員警林慶明昨深夜先後在國道二號橋下分別逮獲孫姓、賴姓竊盜通緝犯。記者陳恩惠／翻攝
桃園分局中路派出所巡邏員警林慶明昨深夜先後在國道二號橋下分別逮獲孫姓、賴姓竊盜通緝犯。記者陳恩惠／翻攝
桃園分局中路派出所巡邏員警林慶明昨深夜先後在國道二號橋下分別逮獲孫姓、賴姓竊盜通緝犯。記者陳恩惠／翻攝

通緝 竊盜 桃園

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