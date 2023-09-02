影／桃警治安熱區巡邏 20分鐘連逮2竊盜通緝犯

「我沒有通緝了，才剛出來怎麼又要關？電腦都有紀錄，不能開玩笑ㄟ！」桃市警桃園分局針對轄內治安熱區進行巡查，中路派出所員警昨深夜巡視國道二號橋下的區域，先發現窩居橋墩的孫男正遭通緝，通知支援警力帶回警所繼續巡邏時，又在路口發現半裸疑似醉酒的賴男也遭通緝，20分鐘內連逮2名竊盜通緝犯，讓當地居民相當安心。

桃園分局表示，中路所員警林慶明於昨天深夜11點，騎機車到國道二號橋下執行巡邏查察，發現62歲孫姓男子睡在橋墩旁，身旁放著家當，上前盤查發現孫男因竊盜案遭地檢署發布通緝中，儘管孫極力否認，表示之前的竊盜案件都執行完畢，而且才「進去」20天出來，一定是警察搞錯了，要求警方查清楚電腦登記的資料，詎料，清查發現他另涉一起竊盜案必須再入獄拘役10天，孫男當場傻眼，只得乖乖就逮。