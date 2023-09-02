「你沒洗碗」新北廚師認被找碴 生魚片刀捅死同住友人判12年

新北市擔任廚師的連姓男子去年不滿同住陳姓友人指他沒洗碗，為因二人發生口角爭執，見陳男持甩棍前往餐廳找他，二人一言不合發生肢體衝突，陳男遭連持生魚片刀刺中胸口，傷重送醫不治。新北地院日前依殺人罪嫌判刑12年，可上訴。

判決指出，在麵食館擔任廚師的連姓男子（45歲）去年9月搬至曾是獄友的陳姓男子租屋處同住，才住一個月，雙方常因沒關燈、東西用後沒收拾等生活習性發生爭執。

去年10月19日晚間，陳男返回住處，發現房裡有使用完的碗沒洗，傳LINE給連質問，連便打電話給陳說，「現在是要找碴就對了。」陳聽完覺得他當下沒有找碴，便到連男工作餐廳找連。

連男見陳男手持一根黑色甩棍來找他，順手抓一把生魚片刀和辣椒噴霧罐走出店外，雙方一言不合，連見陳揮舞甩棍便朝他噴辣椒噴霧，拉扯互毆過程中，連男手中生魚片刀刺中陳男胸口，當場倒地血流如注，連男見狀立馬持刀搭計程車逃跑，警方隔天凌晨2時許在五股區查獲到案。