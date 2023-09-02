獨／台中邪教「借竅驅魔」打死人 拍痧板又奪1命 6幹部起訴

台中女子林欣月成立的「中華白陽四貴靈寶聖道會」4年前曾因借竅驅魔打死信徒震驚社會，林和共犯被訴傷害致死仍在審理中，未料旗下幹部不知收斂，包括林姓雙胞胎姊妹等6人，又涉嫌持拍痧板在道場活活打死游姓女子，犯後還滅證、逃亡，檢方再依傷害致死罪嫌起訴6人。

檢警調查，林欣月2014年9月14日成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」後改名「中華日行一善學會」。這次涉案6人中，余女（58歲）擔任「總道長」、「隊長」，另詹女（23歲）、2名許女（27歲、30歲）及林姓雙胞胎姐妹（28歲）均為「三才」（聲稱仙佛可借竅附身，以教導信徒道理、調理）。

被害的游姓女子則是「堂主道才」，主要負責宗教團體內製作道場文宣、執禮，以及採買道場所需的膳食。

今年6月初，余女等6人只因不滿游女規畫宗教活動進度落後，就各自朝她拳打腳踢，又拿橡膠製的拍痧板朝游女臉部、四肢、臀部不斷拍打，造成游女全身遭過度拍打引發橫紋肌溶解，5日凌晨就整個人昏了過去。

眾人發現游女性命垂危，卻又考量到包括余、許及林姓雙胞胎姊妹等4人，2019年才涉入同宗教團體打死人案件，且仍在法院審理中，其等又擔心遭司法調查，竟為了滅證就將游女身上沾染血跡的衣褲脫下，再換上乾淨衣褲並抱她回房間反鎖，而非立即協助送醫。

余、許及林姓雙胞胎姐妹5日清晨就各自攜帶大件行李逃往南部躲藏，並由詹女留在現場將血衣褲丟棄，中午再找鎖匠來開游女房門，企圖幫同夥卸責，而游送醫急救仍不治。

警方5日於游女陳屍的道場內發現宗教書籍、勸世字畫，身旁還留有1把矽膠軟質拍痧棒，6日解剖遺體研判外力致死，陸續拘提共犯由檢方聲押，台中地院10日卻裁定林姓雙胞胎姐妹無保釋回，經台中地檢抗告成功，台中地院30日改認2人有逃亡、串證之虞，逆轉裁定雙雙收押禁見。