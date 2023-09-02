快訊

MiLB／張育成剛敲長打就與跑者相撞 倒地5分鐘傷退

音樂系兼任教師為何特別多？學界「不能說的秘密」曝光

中颱海葵預計台東登陸 彭啟明：特殊點是資訊非常亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「打到你還錢」 台南討債集團押人到洗車廠痛毆行徑囂張

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

鄭姓男子等人討債集團去年7月11日晚間將欠債的阮姓男子押走，載往台南南區某洗車場毆打，要求他還款20萬元，直至親友支付贖金才獲釋，另鄭等人也向杜姓男子討債「…會一直持續毆打，直到還錢為止」，鄭等5人起訴，其中陳姓、紀姓2男子，台南地院先行審結分判3、2月。

台南地院認陳男共同犯私行拘禁罪處3月，紀男犯傷害罪處2月，均可易科罰金。其餘鄭等3共犯另經法院審理中。

台南地院指出，去年7月11日晚間7時許，該集團在台南南區觀光城附近菜市場，將積欠綽號「阿海」男子2萬5千元的阮男載往南區某洗車場毆打，陳明知阮遭鄭毆打生殖器，仍大聲吆喝「去借錢，趕快」等語，阮仍無力還款。

此外，同年7月11日晚間8時30分至21時許，鄭等人在台南仁德區麥當勞門口，將積欠2萬元債務 的杜男載上車，並帶往同一間洗車場，鄭毆打杜並恫稱「若未能還錢的話，會一直持續毆打，直到還錢為止」等語。而紀則徒手毆打杜腹部2下。

台南地院表示，陳、紀均認罪，且有相關證人證詞、錄影光碟等證據，認犯行明確，改以簡式審判程序審理。

台南地院認為，陳為洗車廠股東，明知阮遭人帶往洗車廠逼迫還債並毆打，卻未報警處理，反出言要求阮還錢，增加阮心中恐懼；紀在杜遭人毆打逼迫還債時，為發洩心中情緒，即出手毆打素不相識。惟二人事後均坦承犯行，已知過錯，尚有悔意，分別依法量處其刑。

台南地院表示，陳、紀2男均認罪，且有相關證人證詞、錄影光碟等證據，認犯行明確，改以簡式審判程序審理，分別依私行拘禁罪、傷害罪分判3、2月。圖／本報資料照
台南地院表示，陳、紀2男均認罪，且有相關證人證詞、錄影光碟等證據，認犯行明確，改以簡式審判程序審理，分別依私行拘禁罪、傷害罪分判3、2月。圖／本報資料照

台南 討債

延伸閱讀

台南永康超商店遭凌虐開槍墜樓慘死 2凶嫌移審後裁押

台南經發前局陳凱凌涉貪性招待判8年 聲請具保又被駁回

借款變警示帳戶 男遭16人痛毆主嫌是未成年黑幫成員

台南退休院長贈言「偵查中即時移調」救法官 律師這麼看

相關新聞

偽CAS認證混摻次級進口雞 台中4監所收容人全吃下肚...業者被起訴

楊姓男子和王姓妻子經營農畜產品批發，因得標包括台中監獄、女監、看守所及戒治所等食品標案，依約應提供國產具CAS認證雞肉，...

「打到你還錢」 台南討債集團押人到洗車廠痛毆行徑囂張

鄭姓男子等人討債集團去年7月11日晚間將欠債的阮姓男子押走，載往台南南區某洗車場毆打，要求他還款20萬元，直至親友支付贖...

涉浮報禮券詐領千萬 宜縣衛局員工被起訴

宜蘭縣衛生局游姓男子是多年臨時人員，負責辦理都治執行計畫，核銷買給患者的禮券，去年因沉迷賭博且投資失利積欠債務，便浮報採...

竹縣保母工會積欠勞健保費 500人受害

新竹縣保母職業工會會員昨在多名民代陪同下到縣府前抗議，指控工會幹部挪用公款造成會員勞健保欠費，甚至直到前往就醫才知情，至...

不認罪！im.B吸金案情侶檔再押3月 帳房3名幫助犯裁定交保

台北地檢署起訴im.B吸金詐騙案有人犯在押，今天移審，法院立刻召開羈押庭。im.B母公司台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒承認...

死了也得賠？人壽襄理載女襄理開房間遭妻告 子女放棄繼承

朱姓人壽公司襄理外遇同為襄理的沈姓女同事，他開著母親的轎車載沈女到板橋一家汽車旅館「開房間」，魏姓妻子蒐證發現姦情，提侵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦