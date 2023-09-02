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「打到你還錢」 台南討債集團押人到洗車廠痛毆行徑囂張
鄭姓男子等人討債集團去年7月11日晚間將欠債的阮姓男子押走，載往台南南區某洗車場毆打，要求他還款20萬元，直至親友支付贖金才獲釋，另鄭等人也向杜姓男子討債「…會一直持續毆打，直到還錢為止」，鄭等5人起訴，其中陳姓、紀姓2男子，台南地院先行審結分判3、2月。
台南地院認陳男共同犯私行拘禁罪處3月，紀男犯傷害罪處2月，均可易科罰金。其餘鄭等3共犯另經法院審理中。
台南地院指出，去年7月11日晚間7時許，該集團在台南南區觀光城附近菜市場，將積欠綽號「阿海」男子2萬5千元的阮男載往南區某洗車場毆打，陳明知阮遭鄭毆打生殖器，仍大聲吆喝「去借錢，趕快」等語，阮仍無力還款。
此外，同年7月11日晚間8時30分至21時許，鄭等人在台南仁德區麥當勞門口，將積欠2萬元債務 的杜男載上車，並帶往同一間洗車場，鄭毆打杜並恫稱「若未能還錢的話，會一直持續毆打，直到還錢為止」等語。而紀則徒手毆打杜腹部2下。
台南地院表示，陳、紀均認罪，且有相關證人證詞、錄影光碟等證據，認犯行明確，改以簡式審判程序審理。
台南地院認為，陳為洗車廠股東，明知阮遭人帶往洗車廠逼迫還債並毆打，卻未報警處理，反出言要求阮還錢，增加阮心中恐懼；紀在杜遭人毆打逼迫還債時，為發洩心中情緒，即出手毆打素不相識。惟二人事後均坦承犯行，已知過錯，尚有悔意，分別依法量處其刑。
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