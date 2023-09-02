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竹縣保母工會積欠勞健保費 500人受害

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣保母職業工會會員昨在民代陪同下到縣府前抗議，指控工會幹部挪用公款致會員積欠勞健保費。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣保母職業工會會員昨在民代陪同下到縣府前抗議，指控工會幹部挪用公款致會員積欠勞健保費。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣保母職業工會會員昨在多名民代陪同下到縣府前抗議，指控工會幹部挪用公款造成會員勞健保欠費，甚至直到前往就醫才知情，至少逾500人受影響，要求主管機關縣府勞工處應負起責任、保障勞工權益。縣府勞工處回應「無權強制介入」，盼會員自行提起司法訴訟，並向勞工處申訴。

針對會員控訴，該工會會務回應「暫時無法對外說明」。縣府勞工處副處長林東山說，勞工處已發文工會，要求立即召開理監事會議、改善財務狀況，並要求暫時不得再招收會員，若工會不從，將開罰3萬元。

新竹縣保母工會日前大批會員接到健保局通知，指5月健保費積欠未繳，但許多會員早預繳到年底前的勞健保費給工會，至少逾500名會員及眷屬受影響，涉及金額近千萬元，懷疑是工會某幹部挪用公款導致。

受害會員昨指控，不僅健保欠費導致就醫不便，還有會員要申請勞保給付遭勞保局暫拒。會員不解每年自行繳納的勞健保費加上會費達3萬元，為何落得如此境遇，深恐血汗錢被捲款而逃。

新竹縣產職企業總工會理事長歐陽文貞說，縣府勞工處為工會主管機關，對工會欠費應有具體作為。時代力量立委王婉諭也說，勞工處應依工會財務處理準則，委託專家辦理工會財務查核。

經縣府勞工處查詢保母工會已追繳欠費勞健保，目前無欠費，但受害會員要求勞工處清查工會財務是否異常？勞工處回應，工會屬社團法人，縣府無權強制介入執行，更不可能查封工會財產調查。

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