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涉浮報禮券詐領千萬 宜縣衛局員工被起訴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣衛生局去年爆發臨時人員貪汙案，游姓男子涉嫌浮報採購數量，不法所得1700萬餘元。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣衛生局去年爆發臨時人員貪汙案，游姓男子涉嫌浮報採購數量，不法所得1700萬餘元。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣衛生局游姓男子是多年臨時人員，負責辦理都治執行計畫，核銷買給患者的禮券，去年因沉迷賭博且投資失利積欠債務，便浮報採購數量，增購價值1769萬餘元的禮券，再以9折左右價錢轉賣，以此償還債務，檢方日前依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴游男。

衛生局表示，去年底考績會開會決議，12月9日將游男開除，對本案極為遺憾，案發後也痛定思痛，懲處相關主管，並改善採購流程，任何人員辦理核銷等程序都需與主管同時進行，多層稽核，此外會不定期抽查採購數字是否與上報數字相符，避免不合規再次發生。

起訴書指出，游男自104年6月擔任衛生局疾管科臨時人員，負責執行「結核病／漢生病直接觀察治療執行計畫」，辦理請購、核銷與發放營養品，透過禮券的方式執行；111年間，由於他沉迷線上博弈網站，且投資比特幣失利，積欠債務，便將歪腦筋動到業務上。

游男前後不法所得共1762萬2175元，由於用於償還賭債，積欠廠商大額貨款，111年9月27日廠商發函通知衛生局付款，游男自知紙包不住火，10月4日向廉政署自首。檢方日前偵結，依涉犯貪汙治罪條例、刑法偽造文書等罪起訴。

衛生局 禮券 債務 貪汙 比特幣 偽造文書 廉政署

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