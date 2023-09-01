死了也得賠？人壽襄理載女襄理開房間遭妻告 子女放棄繼承

朱姓人壽公司襄理外遇同為襄理的沈姓女同事，他開著母親的轎車載沈女到板橋一家汽車旅館「開房間」，魏姓妻子蒐證發現姦情，提侵權行為損害賠償訴訟，向朱與沈女求償60萬元，一審判兩人連帶賠償15萬。二審期間，朱死亡，台灣高等法院駁回擔任遺產管理人的楊姓律師和沈女上訴確定。

朱和魏姓前妻2011年11月結婚，育有2名子女，2019年4月17日離婚；朱2021年5月14日死亡，他的繼承人都拋棄繼承，基隆地方法院裁定選任楊姓律師為遺產管理人，由楊承受訴訟。

魏姓前妻指控，朱2019年3月21日開著婆婆的轎車載沈姓女同事上汽車旅館，且平常兩人以LINE互傳親密對話，兩人間的關係已超出一般社交，侵害她的配偶權。魏女因精神痛苦，因此提告請求兩人賠償60萬精神慰撫金。

朱在新北地方法院審理時主張，前妻未經他母親的同意，私自在轎車安裝行車紀錄器、竊錄影像，還偷拍他公務用的平板電腦取得對話擷圖，主張無證據能力。沈女也聲稱證據是違法取得，且錄影的時間她人在公司上班，不可能出現在汽車旅館。

新北地院指妨害婚姻的行徑常常是隱密、掩人耳目，證據的取得是否侵害隱私權，應視是否符合比例原則，魏女為了維護婚姻，蒐證的方式並沒違反社會道德手段或強暴、脅迫，因此錄影可作為證據。雖然沈女否認是「影中人」，但法官親眼核對當事人長相，確認就是她。

一審認為朱與沈女共赴汽車旅館休息2小時，離開時沈女還說「我衣服沒穿好」，朱回稱「妳說妳衣服沒穿好那怎麼還有穿褲子」，交往踰越正常分際，判兩人連帶賠償15萬元。

朱與沈姓女襄理上訴，但高院核對汽車旅館刷卡簽單、影音中女子穿著的金融機構制服，且兩人的對話還包括「他們單位的達成率」、「這拿到公司丟就好」「還在公司。不過他這個位子怎麼還要開車出來。」等，仍認定兩人「開房間」，魏女求償有據。

雖然沈姓女襄理和朱姓人夫間有「你不怕你老婆又偷看你手機？」「來啊，每天刪除」「還說要休了她，我看你被休較快」「妳希望我把她休了啊！我單身我想陳經理會更緊張」等對話，但高院認為這部分不能認定已逾社會一般男女社交分際，不用賠償。本件不得上訴。