廚師嚐到少女肉體即分手 還把她「面帶微笑」私密照傳上網
連姓廚師透過交友軟體結識16歲的少女，先慫恿對方拍攝裸照與自慰照給他，在與對方性交時，拍攝交合照片，但交往不到2個月連即「搞失蹤」，還將少女的照片上傳twitter。台灣高等法院依引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪判連1年8月徒刑，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判8月徒刑，再依散布少年性交電子訊號罪判8月徒刑。
30歲的連姓廚師2021年6月結識被害少女，同年7月1日晚間即傳送「我可以有個過份的要求嗎？」「可以給我一張妳穴穴的照片」訊息給她，少女拒絕，他回覆「那我看A片自己解決吧...」。隔天早上，連又打電話引誘少女拍攝裸體、自慰照，少女這回照辦，傳送了16張照片和1段影片。
兩人交往期間，連帶少女回北投租屋處並發生性關係，做愛時，連拿起手機拍下了18張性愛照與影片，但不久後連即斷絕聯絡。少女表示，當初是連姓廚師一直「盧」說想看她的身體，快到8月時對方突然「消失」，一直不與她聯繫，後來聯絡到連，對方卻說要和她分手。
少女說，前年12月16日時，有朋友告知在IG上看到她的相片、影片遭散播，她才發現連姓廚師早在8月30日就在twitter上傳這些檔案。
連姓廚師否認引誘少女拍攝猥褻檔案，聲稱是在租屋處碰面時，看到她的手機裡已經有這些照片和影片，事後才向對方索取，不成立犯罪；高院不採信。
不過連表示是在徵得少女同意後，才在性交時拍照，高院檢視照片與影片，發現少女全身赤裸看鏡頭且面帶笑容，場景是在連的房間床上，認定少女並非是在不知情的狀況下遭偷拍。檢察官指控連竊錄私密影像，因證據不足，只能算犯拍攝少年為性交、猥褻行為之電子訊號罪。
至於將少女的照片、影像上傳twitter，因連姓廚師自白不諱，且有IP位置等資料可佐，高院認為此部分犯行明確。
高院認為連姓廚師引誘少女拍攝猥褻照片與影片，使得少女身心受創，應該加以譴責，但考慮他沒有前科，且性交時拍照並沒違反對方意願，也以50萬元和被害人、雙親達成調解並給付完畢，依法減刑。但上網散播檔案部分，對少女造成嚴重傷害，不予減刑。
雖然律師替連請求緩刑宣告，但高院認為連對引誘拍照一事供詞反覆，還宣稱以為少女已滿16歲且經同意拍攝是合法行為的，沒如實反省過錯，不予緩刑。
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