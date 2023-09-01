準新娘遭逃逸移工險撞癱僅賠5萬 家屬無奈和解

台中市龍井區陳姓準新娘在111年6月間遭逃逸移工撞成重傷昏迷，清醒後至今仍需復健治療，今天召開民事訴訟庭，雙方以新台幣5萬元和解，陳母哀怨表示，被迫接受和解。

阮姓移工在111年6月間開車載著5名非法逃逸移工，行經龍井區中華路三段、中山路二段路口，闖紅燈撞上騎機車的28歲陳女，撞擊力道過大，陳女傷重送醫、昏迷指數6，住院172天，現在仍須復健治療。而她原訂在同月與男友訂婚，也因車禍無法如期舉行。

警方表示，車禍發生後，6名移工隨即棄車各自逃逸，事後6人陸續被警方查獲，指稱事後逃逸是擔心被捕後將遣送回國。台中地院日前依肇事逃逸等罪，判處阮男1年6月徒刑，刑滿後驅逐出境，家屬未提上訴。

陳母今天接受中央社記者電訪指出，阮姓移工稱沒有錢，僅能賠償5萬元，女兒光住院費用就快百萬，事發後，母女工作全面停擺，收入全無，人生歸零。

陳母指出，移工事件頻傳，阮男明年3月將被遣返，但女兒現今1週仍需要3次復健，她感恩至少還有生命，但僅能被迫收下5萬元和解，這對她們來說並不公平。

陳母也指出，借車給阮男的女車主也有責任，因租借車輛給逃逸移工，導致此事發生，希望政府能重視移工問題，既然入境工作，就必須遵守當地法律，政府必須保護台灣人民。

事發後，陳母辭去工作每天照顧女兒，陪伴女兒到醫院復健治療，陳母表示，為了女兒會堅強撐下去，「我們還有生命，以後會更好」。