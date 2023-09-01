快訊

不斷更新／海葵近逼是否放颱風假？北北基桃率先宣布了

海葵颱風逼近…北部3縣市晚間大雨特報 恐下到明天

男遭10人毒打凌虐致死 台東首件國民法官法案

中央社／ 台東縣1日電

111年底台東李姓男子因積欠債務，遭10名男女以滴蠟、毒打、拘禁凌虐致死，檢方日前依傷害致死罪起訴，其中7名成年人將依國民法官法審判，這也是台東首起國民法官法案件。

起訴書指出，21歲李姓男子積欠綽號「辛兒」的高姓女子朋友債務，高女於是夥同另9人於111年12月26至28日間私行拘禁李男。

期間分別以徒手、腳踹及持安全帽、藤條、西瓜刀，金屬球棒、塑膠水管、拖鞋、紙管、木柄漏勺、木製球棒、塑膠椅、鋁棍等物，毆打李男頭部、四肢及腹部、背部，並滴蠟在李男腳部、背部、臀部，以打火機燒李男腳部，嚇令李男撐地、罰站，私行拘禁3日。

李男前往上廁所，坐在馬桶上因廣泛肌肉損傷，引起橫紋肌溶解死亡，高女等人見狀將李男送醫，事件因此曝光。

警方陸續逮捕高女等10人到案，台東地檢署8月14日偵結，當中高女等7名成年人涉嫌傷害致死罪，法定刑係無期徒刑或7年以上有期徒刑之罪，依國民法官法第43條第1項規定提起公訴，這也是台東首起國民法官法案件。

另同案黃姓少年等3人向少年法庭提起公訴，檢察官要求加重其刑。

國民法官 台東 債務

延伸閱讀

桃園首件國民法官審理案宣判 法官會後談心得

桃園宅男不滿被碎念…聖誕夜爭執後狠弒親舅 國民法官審判15年8月

拒絕讓國民法官審理再1例！ 印尼、中文雙向翻譯難聚焦

嘉義地區首宗國民法官法案 嘉檢起訴酒駕撞死人

相關新聞

每月領40萬薪水珍藏數百萬名牌包 im.B主嫌女友哭訴「想交保跑熊貓」

台北地檢署偵結im.B吸金詐騙案，起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元；台北...

im.B情侶檔吸金逾90億 「大帳房」顏妙真所有存款卻只有14萬？

台北地檢署偵查im.B吸金詐騙案，偵結起訴台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，偵查中被視為集團「大帳房」的顏妙真，在法院羈...

桃園首件國民法官審理案宣判 法官會後談心得

桃園市27歲錢姓男子遭同住的劉姓小舅經常碎念，要他去找工作、搬出去獨立，去年聖誕夜雙方因電燈未關再起口角衝突，錢某以預藏...

科技大老親孫疑遭保母不當管教？又涉違法解雇 台高檢發回續查

國內某已故科技業大老的孫子，日前被發現疑似在家被保母不當管教，家長發現後持驗傷單提告，雙方另有違法解雇、拒發資遣費等勞資...

涉浮報禮券詐領千萬元 宜蘭衛生局人員被依貪汙罪起訴

宜蘭縣衛生局游姓男子是多年臨時人員，負責辦理都治執行計畫，核銷買給患者的禮券；去年因沉迷賭博且投資失利積欠債務，便浮報採...

桃園宅男不滿被碎念…聖誕夜爭執後狠弒親舅 國民法官審判15年8月

桃園市27歲錢姓男子遭同住52歲劉姓小舅經常碎念，並要他去找工作、搬出去，去年聖誕夜雙方再起口角衝突後，以預藏切肉刀砍死...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦