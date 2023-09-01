男遭10人毒打凌虐致死 台東首件國民法官法案

111年底台東李姓男子因積欠債務，遭10名男女以滴蠟、毒打、拘禁凌虐致死，檢方日前依傷害致死罪起訴，其中7名成年人將依國民法官法審判，這也是台東首起國民法官法案件。

起訴書指出，21歲李姓男子積欠綽號「辛兒」的高姓女子朋友債務，高女於是夥同另9人於111年12月26至28日間私行拘禁李男。

期間分別以徒手、腳踹及持安全帽、藤條、西瓜刀，金屬球棒、塑膠水管、拖鞋、紙管、木柄漏勺、木製球棒、塑膠椅、鋁棍等物，毆打李男頭部、四肢及腹部、背部，並滴蠟在李男腳部、背部、臀部，以打火機燒李男腳部，嚇令李男撐地、罰站，私行拘禁3日。

李男前往上廁所，坐在馬桶上因廣泛肌肉損傷，引起橫紋肌溶解死亡，高女等人見狀將李男送醫，事件因此曝光。

警方陸續逮捕高女等10人到案，台東地檢署8月14日偵結，當中高女等7名成年人涉嫌傷害致死罪，法定刑係無期徒刑或7年以上有期徒刑之罪，依國民法官法第43條第1項規定提起公訴，這也是台東首起國民法官法案件。

另同案黃姓少年等3人向少年法庭提起公訴，檢察官要求加重其刑。