快訊

海葵暴風圈對新北構成威脅 侯友宜：8點公布是否停班課

海葵颱風外圍環流影響 今晚間9縣市豪雨特報

桃園首件國民法官審理案宣判 法官會後談心得

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市27歲錢姓男子遭同住的劉姓小舅經常碎念，要他去找工作、搬出去獨立，去年聖誕夜雙方因電燈未關再起口角衝突，錢某以預藏切肉刀砍死親舅起訴，成為桃園地方法院第1件選任國民法官參審案，今午依殺人罪將錢判處有期徒刑15年8月，可上訴。

桃園地院今天下午宣判後舉行「國民參與審判案件記者會」，院長李國增陪同司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫4人與會，聽取國民法官參審後的心得。

審判長林蕙芳說，觀察正備位國民法官於審判過程中，檢視證據非常仔細與縝密，能從不同角度對證據提判，並提出看法，不僅清楚表達問題，也了解提問對本案判斷的意義，提問沉穩且專業，而國民法官的多元背景，過程中有人基於工作經驗、家庭背景，提供職業法官看待事物的不同角度，是非常寶貴的分享。

林蕙芳提及，在案件討論方面讓她印象深刻，判決書上鎖看到的事實認定、量刑審酌內容，都經所有國民法官反覆斟酌、審慎思考，每個判斷或觀點是深思熟慮後提出，沒有情緒性、天馬行空等論述或虛應故事的態度，對不同想法反覆辯論，這種互動反映國民法官用心看待審判工作。

10名正備位國民法官也分享，國民法官參審制度確實能提升法律素質，職業法官不會帶風向，而是以各種角度理性判斷，個人種善因得善果，實現司法正義；審理過程若所提證據帶有血腥畫面會有預示，讓大家覺得很貼心，而在進行評議程序時，真的可以深深體會「人生有多難，量刑就有多難」；總認為審判不是人做的工作是神做的，參與之後才知道職業法官的辛苦，希望司法能更健全和完善。

桃園地院首件國民法官參審案，歷經2天審理、2天評議後，今天將桃園錢姓男子弒親舅的案件進行宣判，錢某依殺人罪判處有期徒刑15年8月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園地院首件國民法官參審案，歷經2天審理、2天評議後，今天將桃園錢姓男子弒親舅的案件進行宣判，錢某依殺人罪判處有期徒刑15年8月，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

國民法官 司法院 桃園

延伸閱讀

桃園宅男不滿被碎念…聖誕夜爭執後狠弒親舅 國民法官審判15年8月

影／國民法官量刑重挨批 民團籲司法院檢討

拒絕讓國民法官審理再1例！ 印尼、中文雙向翻譯難聚焦

嘉義地區首宗國民法官法案 嘉檢起訴酒駕撞死人

相關新聞

桃園首件國民法官審理案宣判 法官會後談心得

桃園市27歲錢姓男子遭同住的劉姓小舅經常碎念，要他去找工作、搬出去獨立，去年聖誕夜雙方因電燈未關再起口角衝突，錢某以預藏...

im.B情侶檔吸金逾90億 「大帳房」顏妙真所有存款卻只有14萬？

台北地檢署偵查im.B吸金詐騙案，偵結起訴台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，偵查中被視為集團「大帳房」的顏妙真，在法院羈...

每月領40萬薪水珍藏數百萬名牌包 im.B主嫌女友哭訴「想交保跑熊貓」

台北地檢署偵結im.B吸金詐騙案，起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元；台北...

科技大老親孫疑遭保母不當管教？又涉違法解雇 台高檢發回續查

國內某已故科技業大老的孫子，日前被發現疑似在家被保母不當管教，家長發現後持驗傷單提告，雙方另有違法解雇、拒發資遣費等勞資...

涉浮報禮券詐領千萬元 宜蘭衛生局人員被依貪汙罪起訴

宜蘭縣衛生局游姓男子是多年臨時人員，負責辦理都治執行計畫，核銷買給患者的禮券；去年因沉迷賭博且投資失利積欠債務，便浮報採...

桃園宅男不滿被碎念…聖誕夜爭執後狠弒親舅 國民法官審判15年8月

桃園市27歲錢姓男子遭同住52歲劉姓小舅經常碎念，並要他去找工作、搬出去，去年聖誕夜雙方再起口角衝突後，以預藏切肉刀砍死...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦