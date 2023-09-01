桃園首件國民法官審理案宣判 法官會後談心得

桃園市27歲錢姓男子遭同住的劉姓小舅經常碎念，要他去找工作、搬出去獨立，去年聖誕夜雙方因電燈未關再起口角衝突，錢某以預藏切肉刀砍死親舅起訴，成為桃園地方法院第1件選任國民法官參審案，今午依殺人罪將錢判處有期徒刑15年8月，可上訴。

桃園地院今天下午宣判後舉行「國民參與審判案件記者會」，院長李國增陪同司法院長許宗力、司法院副院長蔡烱燉、秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫4人與會，聽取國民法官參審後的心得。

審判長林蕙芳說，觀察正備位國民法官於審判過程中，檢視證據非常仔細與縝密，能從不同角度對證據提判，並提出看法，不僅清楚表達問題，也了解提問對本案判斷的意義，提問沉穩且專業，而國民法官的多元背景，過程中有人基於工作經驗、家庭背景，提供職業法官看待事物的不同角度，是非常寶貴的分享。

林蕙芳提及，在案件討論方面讓她印象深刻，判決書上鎖看到的事實認定、量刑審酌內容，都經所有國民法官反覆斟酌、審慎思考，每個判斷或觀點是深思熟慮後提出，沒有情緒性、天馬行空等論述或虛應故事的態度，對不同想法反覆辯論，這種互動反映國民法官用心看待審判工作。

10名正備位國民法官也分享，國民法官參審制度確實能提升法律素質，職業法官不會帶風向，而是以各種角度理性判斷，個人種善因得善果，實現司法正義；審理過程若所提證據帶有血腥畫面會有預示，讓大家覺得很貼心，而在進行評議程序時，真的可以深深體會「人生有多難，量刑就有多難」；總認為審判不是人做的工作是神做的，參與之後才知道職業法官的辛苦，希望司法能更健全和完善。