im.B情侶檔吸金逾90億 「大帳房」顏妙真所有存款卻只有14萬？

台北地檢署偵查im.B吸金詐騙案，偵結起訴台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，偵查中被視為集團「大帳房」的顏妙真，在法院羈押庭認罪；顏女的辯護人稱，顏女是領薪水的人，沒有犯罪所得，檢方清查她所有帳戶只查到14萬元。

顏妙真今年5月3日於檢調發動搜索、約談後先以30萬元交保，5月25日檢方再傳喚約談後，顏女以60萬元加保；檢察官後來查到她以虛偽手法登記假債權提供im.B，祭聲押處分，顏女羈押禁見迄今，台北地院今天召開羈押庭。

關於同案羈押被告集團財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中2人，顏女稱，她不清楚潘的業務是什麼，沒有見過潘，陳振中因在新竹做事，平常也很少看到人。

顏妙真的律師說，顏女偵查中在最後一次開庭時向檢察官自白犯罪，她未分得犯罪所得，只是個領薪水的員工，已確實了解行為的錯誤，也真心悔改，盼法官能給她交保的機會。

律師說，檢方已查扣顏妙真所有的銀行帳戶，顏女全部的存款只有14萬元，更沒有名牌包包等奢侈品在身，以顏女參與犯罪的程度，雖可以正犯論，不過，未來還是希望法官對顏女有減刑的空間。

檢察官蒞庭則說，顏妙真觸犯重罪，有畏罪逃亡可能，她的供述與主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬相差很多，本案另有未到案的業務員，顏女還是有勾串證人的可能，應繼續羈押以求審理順利。

檢方說，顏女認罪，卻又說集團是合法公司，還辯稱不知道移轉不動產是脫產，就自己與張淑芬的關係、張淑芬的犯行都未合理說明，還有羈押禁見的必要。

台北地檢署偵辦im.B案先後共發動4波搜索、約談，曾耀鋒、張淑芬、顏妙真、潘志亮、陳振中5人羈押禁見到起訴前一刻，台北地院今天分案，由金融庭受命法官許芳瑜進行羈押審查。

曾耀鋒因槍砲案遭通緝，2017年與父親曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

檢方指控，集團2016年6月至2023年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，有537名被害人提告。