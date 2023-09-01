科技大老親孫疑遭保母不當管教？又涉違法解雇 台高檢發回續查
國內某已故科技業大老的孫子，日前被發現疑似在家被保母不當管教，家長發現後持驗傷單提告，雙方另有違法解雇、拒發資遣費等勞資糾紛。台北地檢署今年6月就家長提告傷害、強制部分不起訴，但家長不服聲請再議，台高檢認為當中仍有疑點，已將全案發回續查。
該名科技大老的兒子、媳婦，指控保母以暴力方式對孩子不當管教，明明孩子作業已寫得很工整，保母卻強行擦拭作業要求重寫，面對孩子拒絕擦掉作業，保母便生氣責罵，孩子害怕之下於是丟抱枕阻止其靠近。事後保母無視造成孩子受傷及身心折磨，還向媒體爆料不實言論涉嫌誹謗。
但遭指控的保母供稱，當時她正在帶小孩做作業，小孩卻無故持鉛筆、書本攻擊她，造成自己眼鏡毀損，手臂、大腿也多處受傷，不料事發當晚她就立刻被開除，家長甚至不給資遣費，雙方各執一詞。
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