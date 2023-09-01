嘉檢首度甄選3名檢察官助理 待遇及考試科目曝光

行政院核定「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，法務部、台灣高等檢察署指示，全國各地檢署將增加百名「檢察官助理」，嘉義地檢署獲核配3個名額，月薪4萬6千餘元，相當高考任用公務員，須大學法律系畢業、或修習法律相關科目者，19日考試。

嘉檢說，積極辦理打擊新型態詐欺犯罪，強化期前阻詐能量，辦理檢察官助理公開甄選，預計錄取3人，備取若干名，歡迎有志參與協助犯罪偵查青年，踴躍報名。

檢方以臨時人員進用檢察官助理，工作內容，主要協助檢察官處理刑事案件偵查、公訴及執行之卷證分析、法律問題研究，及其他交辦事項，強化檢方之偵查戰力及效能，薪資預估月支4萬6千餘元。歡迎至嘉檢網站電子公布欄https://www.tcc.moj.gov. tw/）下載甄試簡章及報名表，以通訊報名方式報名，筆試、電腦輸入、口試等項，19日（星期二）舉行。