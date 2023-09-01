桃園宅男不滿被碎念…聖誕夜爭執後狠弒親舅 國民法官審判15年8月

桃園市27歲錢姓男子遭同住52歲劉姓小舅經常碎念，並要他去找工作、搬出去，去年聖誕夜雙方再起口角衝突後，以預藏切肉刀砍死親舅依殺人罪起訴，成為桃園地方法院第1件選任國民法官參審案，法院本周2天開庭、2天評議，今天下午合議庭依殺人罪判處錢某有期徒刑15年8月，可上訴。

檢方起訴內容指出，錢男去年12月24日晚間因關燈問題與劉姓小舅發生口角，憤而回房取出預藏切肉刀，雙手戴上布手套再將刀以黑色膠帶纏繞在手上後，步出房門朝小舅砍、刺20刀致死；審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」盼將錢判處無期徒刑。

合議庭認為，依被告錢某的智識程度，應可理解其行為造成的後果，卻持刀朝劉姓小舅致命部位刺砍20刀以上，造成刀刃彎曲、刀尖斷裂等兇殘手段殺害被害人，雖犯後要求其母呼叫救護車，合刑法62條前段自首要件，卻未嘗試對小舅施救，且本案犯罪地點是雙方居住之處，且是在外公和母親面前為之，造成被害人家屬無限傷痛，自首行為對案件偵辦助益有限，因此減輕至適當程度，另本案並無犯罪情狀顯可憫恕，不依刑法59條規定減刑。

合議庭審酌，本案犯罪主因是電燈未關的糾紛，實為錢某就劉姓小舅人長期對他有言語暴力、肢體衝突的積怨釀成。考量錢某無前案紀錄，由於無穩定工作，生活多以自身為中心，偵查中一度否認有殺人犯意，審理中則坦承不諱，此外，錢某對劉姓表姊等家屬造成無法彌補的傷害，除了審理最後一天才對到庭的表姊道歉外，並無其他實際作為，且表姊對他的犯行無法原諒等情，量處有期徒刑15年8月。