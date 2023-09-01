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im.B吸金詐騙90億元 曾耀鋒「認罪認一半」：我走歪路迷失掉了

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地檢署偵辦im.B吸金詐騙90億元案今天移審，全案5人羈押，法院分案隨即召開羈押庭，主謀曾耀鋒承認以詐術騙錢，但否認違反銀行法。曾耀鋒說，公司一開始確有真債權的交易，只是後來他迷失了，嘗試用假債權媒合借貸。

曾耀鋒表示，於偵查中已向檢察官交代清楚，主觀上他沒有違反銀行法的犯意，平台2015年開始以此模式經營許多年，曾有人向調查局檢舉，金管會查核之後也認定沒有違法；他說，當時市場上有數十家公司在做，「我沒有逾越紅線」，直到2019年公司經營不善，才以虛偽的債權上架撮合。

曾耀鋒稱，平台早期收取6%到13%的利率， 有些投資人如有不動產但沒有殘值，銀行不會借錢，公司早期向客戶收取6%的服務費，借款端如收到利息後，會再轉給原始債權人加以分潤。

曾說，早期的作業為紙本作業，後來改以網路商城方式經營，業務e化後，就一律在網上認購，並與認購人約定利息，最低有人認購款只有5000元，當然也有人買了上百萬元的債權，只要以電腦輸入程序合約就自動生成。

曾耀鋒表示，2018年、2019年時，因坊間相關企業愈來愈多，公司資金有缺口，他改以假債權上架，不過，他都是個人在製作網頁，員工們都沒有犯罪故意。

曾耀鋒另替女朋友張淑芬、同案羈押幹部說項。曾指稱，張淑芬的專長是生技，在公司負責生技直銷相關業務，不過，案發後工廠被檢調查扣、生技公司也倒閉了，「是因我這個案子連累到她的」。

曾還說，顏妙真是公司行政主管，陳振中負責招攬投資業務，潘志亮則單純就是他的人頭帳戶而已；曾強調，以假債權上架這種事，當然愈少人知道愈好，公司後期仍有些真債權的案子，只是假的愈來愈多，最後有些真的案子根本沒有殘值，也就沒有成案。

曾耀鋒對法官說，早期案子都是真的，後來資金出了問題，他嘗試做了約一、兩年的假債權案，「我走了歪路」、「我迷失掉了」。

檢方日前起訴im.B的母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元，偵查中羈押禁見的6人是曾耀鋒、曾的女友張淑芬、曾的父親曾明祥、集團財務主管潘志亮、集團新竹營業處處長陳振中、集團「大帳房」顏妙真6人，曾明祥稍早已以20萬元交保。

起訴指出，曾耀鋒因槍砲案遭通緝，2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金，用發行假債權方式詐財，但後金補完前金資金即乾涸，為典型「龐氏騙局」。

檢方認定，集團2016年6月至2023年5月遭查辦前，7年吸金90億916萬8900元，被害人高達5000人，有537人提告，犯罪行為及妨害金融交易甚鉅，案件偵辦中，還不斷傳出曾耀鋒以假名「曾國緯」在外招搖撞騙、結識權貴。

im.B吸金案主謀曾耀鋒。本報資料照片
im.B吸金案主謀曾耀鋒。本報資料照片

曾耀鋒 吸金 生技 im.B 詐騙

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