新竹縣保母工會疑幹部捲款千萬欠繳勞健保 保母們竹縣府前抗議

新竹縣保母職業工會會員今天在各級民代陪同下，到新竹縣府前抗議，指控工會幹部挪用公款造成會員勞健保欠費，甚至直到前往就醫才知情，要求主管機關縣府勞工處應該負起責任、保障勞工權益。縣府勞工處回應「無權強制介入」，盼會員自行提起司法訴訟，並向勞工處申訴。

新竹縣保母職業工會會員今在民代及其他勞工團體陪同下，到新竹縣府前抗議。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣保母工會會務對此回應「暫時無法對外說明」。另經新竹縣府勞工處查問，保母工會已追繳欠費勞健保，目前沒有欠費。

新竹縣府勞工處副處長林東山表示，工會屬社團法人，法律未授予行政機關權力，因此縣府無權強制介入執行，更不可能查封工會財產展開調查。林東山指出，勞工處已發文工會，要求立即召開理監事會議、改善財務狀況，同時要求暫時不得再招收會員，若工會不從，勞工處將開罰最高2萬元罰鍰。

據了解，新竹縣保母工會日前大批會員接到健保局通知，指出5月份健保費積欠至今未繳，不少會員更是前往就醫才得知欠費，但許多會員早就預先繳納到年底前的勞健保費給工會，至少逾500名會員及眷屬受影響，涉及金額近千萬元，指控疑似是工會某幹部挪用公款導致。

受害會員今出面指控，不僅健保欠費導致就醫不便，還有會員要申請勞保給付遭勞保局暫行拒絕，會員權益嚴重受損，質疑工會財務出了大問題。會員不解每年自行繳納的勞健保費加上工會會費高達3萬元，為何落得如此境遇，使得不少擔任保母工作的姐妹們擔驚受怕，深恐血汗錢被捲款而逃。

全國自主勞工聯盟副會長詹素貞出面聲援，怒批工會消極怠惰，預收會員勞健保費又無法保障會員權益。新竹縣產職企業總工會理事長歐陽文貞指出，縣府勞工處作為工會主管機關，對於工會欠費應有具體作為，才能保障勞工權益。

時代力量立委王婉諭表示，勞工處應依據工會財務處理準則，委託專家辦理工會財務查核，由勞動部勞保局或縣府勞工處釐清工會財務狀況。