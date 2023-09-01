影／台南花園夜市爆經營權糾紛 女股東雇工吊掛貨櫃占地盤

台南花園夜市爆發經營權糾紛，吳姓女子主張是夜市內792坪土地承租權利人，惟與其他股東溝通卻未予理會，今天上午雇請吊車吊掛貨櫃置放花園夜市基地內，指誓死捍衛其權益，而台南市警五分局據報後趕往現場處理，而花園夜市林姓負責人表示，已交由司法處理當中。

市警五分局長陳宇桓親自帶隊，以優勢警力到場處理、蒐證，確保雙方理性處理，以免事態擴大。然而，雙方對其土地承租權並未共識外，互控強制罪提告，警方依法受理外，也協調相關業者撤除貨櫃中。

花園夜市坐落台南北區，腹地計約6200坪，計有400多個攤位，是台南最知名的夜市之一，也曾榮登臉書全球熱門打卡地點之一。

然而，多名股東向地主租地經營花園夜市，惟因經營理念不合，吳女主張為花園夜市基地合計792.17坪的土地承租權利人，她表示，去年7月底法院裁判她為法定資本股東，依法誓死捍衛其正當權利。