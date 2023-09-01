快訊

免去日本！台灣首間「寶可夢中心」Pokemon Center TAIPEI就在台北 網敲碗這造型的皮卡丘

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

南非74死火災 燒出約翰尼斯堡「黑幫劫持空屋」問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南花園夜市爆經營權糾紛 女股東雇工吊掛貨櫃占地盤

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南花園夜市爆發經營權糾紛，吳姓女子主張是夜市內792坪土地承租權利人，惟與其他股東溝通卻未予理會，今天上午雇請吊車吊掛貨櫃置放花園夜市基地內，指誓死捍衛其權益，而台南市警五分局據報後趕往現場處理，而花園夜市林姓負責人表示，已交由司法處理當中。

市警五分局長陳宇桓親自帶隊，以優勢警力到場處理、蒐證，確保雙方理性處理，以免事態擴大。然而，雙方對其土地承租權並未共識外，互控強制罪提告，警方依法受理外，也協調相關業者撤除貨櫃中。

花園夜市坐落台南北區，腹地計約6200坪，計有400多個攤位，是台南最知名的夜市之一，也曾榮登臉書全球熱門打卡地點之一。

然而，多名股東向地主租地經營花園夜市，惟因經營理念不合，吳女主張為花園夜市基地合計792.17坪的土地承租權利人，她表示，去年7月底法院裁判她為法定資本股東，依法誓死捍衛其正當權利。

林姓負責人等多名股東上午也到場，直指吳女承租土地位在哪？不是她說了算，叫地主出來說，不就得了；承租土地是一回事，另作生意又是一回事，不該混為一談。林說，反正我們已交由司法處理當中。

吳姓女子雇請吊車以貨櫃占地盤，強調去年7月底法院裁判她為法定資本股東，依法誓死捍衛其正當權利。記者邵心杰／攝影
吳姓女子雇請吊車以貨櫃占地盤，強調去年7月底法院裁判她為法定資本股東，依法誓死捍衛其正當權利。記者邵心杰／攝影
台南市警五分局調派優勢警力到場處理、蒐證，確保雙方理性處理，以免事態擴大。記者邵心杰／攝影
台南市警五分局調派優勢警力到場處理、蒐證，確保雙方理性處理，以免事態擴大。記者邵心杰／攝影
吳姓女子主張是花園夜市內792坪土地承租權利人，今天上午雇請吊車吊掛貨櫃置放花園夜市基地內，指誓死捍衛其權益。記者邵心杰／攝影
吳姓女子主張是花園夜市內792坪土地承租權利人，今天上午雇請吊車吊掛貨櫃置放花園夜市基地內，指誓死捍衛其權益。記者邵心杰／攝影

夜市 台南

延伸閱讀

南投400多家露營場合法屈指可數 縣府力拚9月審核通過

逾8成露營區違法！中市府逐一輔導 近日核發首張土地許可

台南七旬嬤電動車上不了北安橋 女警機智出招助返家

台南大東夜市爭議愈演愈烈 攤商：黑衣人讓孩子恐懼

相關新聞

曾耀鋒im.B吸金90億案承審法官出爐！他們曾重判史上最大潤寅詐貸案

台北地檢署偵結im.B吸金詐騙案，起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元，全案目前5人在押，今日移審台北地方法院，經人工抽籤分案，由衛股法官許芳瑜擔任受命法官，審判長為江俊彥、陪席法官則是林彥成。曾耀鋒等人是否繼續羈押，法院預計下午3點開移審庭。

剔除28大股東表決、選舉權 大同前董座林郭文艷不起訴

大同公司前董事長林郭文艷，3年前在經營權之爭期間，以防止陸資及未向主管機關登記等理由，在股東常會剔除市場派28戶法人、自...

長灘島穿「一條線」比基尼爆紅 她告媒體、名醫求償240萬結果出爐

林姓女子4年前到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼被當地警方開罰2500披索（約新台幣1490元），她不滿東森新聞...

新竹縣保母工會疑幹部捲款千萬欠繳勞健保 保母們竹縣府前抗議

新竹縣保母職業工會會員今天在各級民代陪同下，到新竹縣府前抗議，指控工會幹部挪用公款造成會員勞健保欠費，甚至直到前往就醫才...

天使輪沉沒高雄海域 航港局：保險公司再不處理將列黑名單

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，造成海域污染及當地漁民嚴重損失。該船的保險公司挪威HYDOR公司，事發...

影／台南花園夜市爆經營權糾紛 女股東雇工吊掛貨櫃占地盤

台南花園夜市爆發經營權糾紛，吳姓女子主張是夜市內792坪土地承租權利人，惟與其他股東溝通卻未予理會，今天上午雇請吊車吊掛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦