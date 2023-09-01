天使輪沉沒高雄海域 航港局：保險公司再不處理將列黑名單

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，造成海域污染及當地漁民嚴重損失。該船的保險公司挪威HYDOR公司，事發後未出面處置天使輪沉沒事故參與應變作業，航港局已將HYDOR公司列為警示名單，並要求該公司積極處理本事故，如果仍持續消極面對，不排除改列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國七大國際商港。

交通部航港局表示，「天使輪」沉沒後，港務公司、海委會海保署、海巡署、農業部漁業署及地方政府等相關單位均全力投入應變作業，應變過程中，天使輪的保險公司未出面處置，經該局嚴正要求後，保險公司才參與應變會議，但仍片面主張保險契約無效。

航港局表示，HYDOR公司雖然片面主張保險無效，但於法律關係及相關責任尚未釐清確認前，該局要求保險公司仍應克盡責任，對於本次事故造成的油污、空櫃漂流及漁民損失等問題應積極處置。

航港局說，已將HYDOR公司列為警示名單，如果投保該保險公司的商船申請進出我國港口，將逐一審核保單條款，如經審查無疑義始同意進出港。