快訊

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

南非74死火災 燒出約翰尼斯堡「黑幫劫持空屋」問題

颱風外圍環流影響+對流發展旺 5縣市大雨特報！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剔除28大股東表決、選舉權 大同前董座林郭文艷不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

大同公司前董事長林郭文艷，3年前在經營權之爭期間，以防止陸資及未向主管機關登記等理由，在股東常會剔除市場派28戶法人、自然人大股東，造成隔天公司股價暴跌，市值蒸發49億元，遭股東怒告涉犯證交法特別背信罪。台北地檢署今偵結，認為林郭文艷當時是依據律師團建議做出決定，依罪證不足將她不起訴。

2020年6月30日，林郭文艷在召開大同股東常會時，利用會議主席身分的機會，宣布，剔除市場派28戶股東的表決及選舉權，被剔除的28戶股東共持有大同超過半數、53.32％的股權。

事後有股東不滿林郭文艷擅自剔除大股東權利，先使公司股價暴跌及市值減少49億元，事後又因再度召集股東會改選董事，導致大同增加1742萬餘元的會議開支，因此對林郭文艷提出告發。

檢方查出，當時林郭文艷曾向數名律師諮詢，發現3家法人股東未據實填寫取得股份的目的，為此決定排除上述28戶股東的表決和投票權，難謂有背信犯意，且無法預期隔天股價將暴跌或需重開股東會，因此將她處分不起訴。

大同前董事長林郭文艷因在股東會剔除28名大股東挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
大同前董事長林郭文艷因在股東會剔除28名大股東挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片

林郭文艷 大同

延伸閱讀

「將來銀行」減資再增資 大股東中華電信回應了

長榮海運鉅額賣掉37.5萬張長榮航 EPS貢獻近3元

侯漢廷參選士北 游淑慧曝後果喊遺憾：選戰會剩垃圾時間

士林、大同請注意 北市登革熱疫情升溫里長超前部署

相關新聞

曾耀鋒im.B吸金90億案承審法官出爐！他們曾重判史上最大潤寅詐貸案

台北地檢署偵結im.B吸金詐騙案，起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元，全案目前5人在押，今日移審台北地方法院，經人工抽籤分案，由衛股法官許芳瑜擔任受命法官，審判長為江俊彥、陪席法官則是林彥成。曾耀鋒等人是否繼續羈押，法院預計下午3點開移審庭。

剔除28大股東表決、選舉權 大同前董座林郭文艷不起訴

大同公司前董事長林郭文艷，3年前在經營權之爭期間，以防止陸資及未向主管機關登記等理由，在股東常會剔除市場派28戶法人、自...

長灘島穿「一條線」比基尼爆紅 她告媒體、名醫求償240萬結果出爐

林姓女子4年前到菲律賓長灘島旅遊，因穿著「一條線」比基尼被當地警方開罰2500披索（約新台幣1490元），她不滿東森新聞...

出租房子卻成凶宅 彰化房東不甘心 向家屬求償120萬

彰化縣一名房東將房子出租給林姓男房客，但男房客把房子給另一名女子住，女子卻在屋內燒炭自殺身亡，房東不甘房子變成凶宅，要求...

屏東酒商欠稅逾200萬 23瓶12年威士忌遭法拍每瓶1500元買2送1

屏東一間酒業公司因積欠菸酒稅、營所稅與勞健保費用逾200萬元，產製的23瓶威士忌遭法務部行政執行署屏東分署法拍，拍賣所得...

台籍主謀在土耳其販賣人口判220年 法務部回應了

外電報導，土耳其安塔利亞省長辦公室指出，有一名遭控人口販運的台灣籍主謀被法院累計判刑220年定讞；對此，法務部官員今天表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦