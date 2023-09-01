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剔除28大股東表決、選舉權 大同前董座林郭文艷不起訴
大同公司前董事長林郭文艷，3年前在經營權之爭期間，以防止陸資及未向主管機關登記等理由，在股東常會剔除市場派28戶法人、自然人大股東，造成隔天公司股價暴跌，市值蒸發49億元，遭股東怒告涉犯證交法特別背信罪。台北地檢署今偵結，認為林郭文艷當時是依據律師團建議做出決定，依罪證不足將她不起訴。
2020年6月30日，林郭文艷在召開大同股東常會時，利用會議主席身分的機會，宣布，剔除市場派28戶股東的表決及選舉權，被剔除的28戶股東共持有大同超過半數、53.32％的股權。
事後有股東不滿林郭文艷擅自剔除大股東權利，先使公司股價暴跌及市值減少49億元，事後又因再度召集股東會改選董事，導致大同增加1742萬餘元的會議開支，因此對林郭文艷提出告發。
檢方查出，當時林郭文艷曾向數名律師諮詢，發現3家法人股東未據實填寫取得股份的目的，為此決定排除上述28戶股東的表決和投票權，難謂有背信犯意，且無法預期隔天股價將暴跌或需重開股東會，因此將她處分不起訴。
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