送修勞斯萊斯老車遭扣留受損 廠商判賠34萬

高雄黃姓男子送修第一代勞斯萊斯銀靈車款卻遭凌姓廠商扣留，經法院判還後，黃男發現車體鏽蝕受損再求償44萬，一審判凌男應賠44萬，高雄高分院改判賠34萬確定。

橋頭地方法院審理時，凌男辯稱收到勞斯萊斯時車況本就不好，且車輛自然耗損折舊是正常現象，不可歸責廠商。且黃男也未舉證交付車輛後車況變得更差證據。

不過，法官經勘驗交車時照片跟證人說詞，發現黃男民國101年初拖到保養廠修理時，除了不能開跟外觀很髒外，作為展示車並無問題。但108年取回車輛時，卻有多處烤漆剝落、車門把手及後照鏡金屬配件嚴重鏽蝕、輪框鏽蝕等情形。

一審法官審結，依凌男未盡保管義務判賠新台幣44萬元。凌男上訴後，台灣高等法院高雄分院經計算勞斯萊斯車輛毀損損失，以及凌男佔有車輛期間，致車主無法租出去作為展示用租金損失，改判賠34萬，全案確定。

判決指出，黃男民國101年將一輛民國77年出廠的第一代勞斯萊斯銀靈車款送修，但因黃男跟凌男在修繕過程發生爭執，廠商拒絕歸還車輛。直到提起訴訟多年勝訴，黃男才在108年取回愛車，但卻發現車輛有多處板金繡蝕、脫落、變形，及車身、底盤、輪圈、內裝多處損壞，達不堪使用狀態，據此依民法求償車損和租金損失。