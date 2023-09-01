屏東酒商欠稅逾200萬 23瓶12年威士忌遭法拍每瓶1500元買2送1

屏東一間酒業公司因積欠菸酒稅、營所稅與勞健保費用逾200萬元，產製的23瓶威士忌遭法務部行政執行署屏東分署法拍，拍賣所得將用以抵償欠稅費。該拍賣會將於下周二舉行，另有出場4年的新古5門小休旅車、9張股票，及多筆土地和透天厝等不動產同場拍賣，有興趣的民眾可利用網路事先投標，當天下午2點半至現場投標。

屏東分署表示，下周二將辦理「123拍賣會」，法拍積欠稅費的酒業公司製造的「梵帝仕12年純麥蘇格蘭威士忌」共23瓶，每瓶1500元，當天買2送1，有意購買的民眾可於拍賣會當天上午10點至下午4點到分署刷卡或現金選購，提醒購買民眾「禁止酒駕」及「飲酒過量，有害健康」。

此次聯拍會另有新古「HYUNDAI」5門小休旅車，出場年份4年，及9張陽信商業銀行股票，共238股，還有座落內埔、萬巒、車城、春日、佳冬、里港、牡丹、滿州與獅子鄉的土地、酒駕義務人位於新園及枋山的土地持分，及東港可點交的透天厝供拍賣。

屏東分署指出，民眾可利用通訊投標上述不動產，或在4日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，會有專人取件與通知，也可於當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。