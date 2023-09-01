曾耀鋒im.B吸金90億案承審法官出爐！他們曾重判史上最大潤寅詐貸案

台北地檢署偵結im.B吸金詐騙案，起訴母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒等31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元，全案目前5人在押，今日移審台北地方法院，經人工抽籤分案，由衛股法官許芳瑜擔任受命法官，審判長為江俊彥、陪席法官則是林彥成。曾耀鋒等人是否繼續羈押，法院預計下午3點開移審庭。

台北地院將im.B吸金案分案為112年度金重訴字第42號，人工抽籤現場擺放本案相關卷宗，數量驚人；受命法官許芳瑜為司法官第52期結業，曾承審花蓮縣富里鄉長賄選案、百富環球資產公司吸金案、前兆豐金控董事長接受客戶招待案等。

江俊彥是重大金融專庭審判長，與陪席法官林彥成曾承審不法所得超過400億元的潤寅超貸案，分別重判楊文虎、王音之夫婦26年、28年徒刑。

檢方偵辦im.B案共發動4波搜索、約談，全案陸續聲押6人獲准，包括曾耀鋒、曾的女友張淑芬、曾的父親曾明祥、集團財務主管潘志亮、集團新竹營業處長陳振中、集團「大帳房」顏妙真6人，其中，曾明祥已裁定20萬元交保。

檢察官月前對在押被告聲請延長羈押禁見，押期到9月4日期滿，因此，檢方今日將5名在押被告移審台北地院，再分案由法院金融庭審理。

銀行法規定，犯罪所得超過1億元的刑責，為有期徒刑7年起跳，屬於重罪，犯罪嫌疑人涉重罪有逃亡可能，檢方認定im.B集團不法獲利90億元，曾耀鋒等人未來刑責必不低，他們移審後是否交保？法界評估不樂觀，仍視分案後由法官審酌。

起訴書指出，曾耀鋒因槍砲案遭通緝，2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金，用發行假債權方式詐財，但後金補完前金資金即乾涸，為典型「龐氏騙局」。