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海葵逼近！桃園世客博颳怪風攤位棚架倒一排

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

2023世客博正在桃園如火如荼舉行，但颱風「蘇拉」、「海葵」接連攪局，乙未保台公園、原住民族文化創意園區等副展館棚架都被強風吹翻，龍潭大池的凱蒂貓、青浦展區的大狗Mello等大型充氣裝置藝術也都先洩氣暫停見客，桃園市政府今早也盤點各局處周末活動，研議取消或延期，桃園市長張善政下午3時30分將親自主持海葵颱風應變籌備會議。

中央氣象局資料顯示，桃園沿海昨天颳起6到7級強風，瞬間陣風最高達到8級，風速達到每秒19.9公尺。雖然蘇拉颱風來襲，世客博相關單位已提前作準備，將大型裝置藝術洩氣以免受損，但瞬間強陣風仍把乙未保台公園和原住民文創園區攤位棚架掀翻。

原民局表示，原住民文化創意產業園區位於大園，鄰近海邊，平時風勢就不弱，已增加重量確保牢固，無奈不敵瞬間強陣風的風力，目前正在搶修，原定明天舉行的原客市集將待會議討論是否延期。

2023世客博活動遇颱風攪局，瞬間強陣風吹倒原客市集整排攤位，原民局正在搶修。記者陳俊智／翻攝
2023世客博活動遇颱風攪局，瞬間強陣風吹倒原客市集整排攤位，原民局正在搶修。記者陳俊智／翻攝
2023世客博活動遇颱風攪局，瞬間強陣風吹倒原客市集整排攤位，原民局正在搶修。記者陳俊智／翻攝
2023世客博活動遇颱風攪局，瞬間強陣風吹倒原客市集整排攤位，原民局正在搶修。記者陳俊智／翻攝

海葵颱風 裝置藝術

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