海葵逼近！桃園世客博颳怪風攤位棚架倒一排

2023世客博正在桃園如火如荼舉行，但颱風「蘇拉」、「海葵」接連攪局，乙未保台公園、原住民族文化創意園區等副展館棚架都被強風吹翻，龍潭大池的凱蒂貓、青浦展區的大狗Mello等大型充氣裝置藝術也都先洩氣暫停見客，桃園市政府今早也盤點各局處周末活動，研議取消或延期，桃園市長張善政下午3時30分將親自主持海葵颱風應變籌備會議。

中央氣象局資料顯示，桃園沿海昨天颳起6到7級強風，瞬間陣風最高達到8級，風速達到每秒19.9公尺。雖然蘇拉颱風來襲，世客博相關單位已提前作準備，將大型裝置藝術洩氣以免受損，但瞬間強陣風仍把乙未保台公園和原住民文創園區攤位棚架掀翻。