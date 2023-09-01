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質疑高端死亡率過高挨告 前立委陳宜民獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前立委陳宜民去年10月20日在國民黨智庫、國政基金會舉行記者會，質疑國產高端疫苗死亡率為BNT的2.88倍，且始終無法獲得美、日認證，安全性、有效性被國際社會普遍懷疑，恐成防疫破口，為此遭高端提告。台北地檢署調查後認定，陳是以合理查證，提出適當質疑和評論，加上嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例施行期滿廢除，今處分陳宜民不起訴。

陳宜民當時是以智庫召集人身分，在國政基金會對高端提出公開質疑。事後高端認為陳宜民引述的CDC資料，是「COVID-19 疫苗接種後不良事件通報」統計資料，為接種疫苗後時間相近的死亡通報，並不代表死亡與疫苗直接相關，因此認為陳宜民散布不實資訊，共對他提告加重誹謗、妨害信用及違反證交法、傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例共5罪。

陳宜民供稱，當時目的是呼籲政府盡速公布高端防護力資料，記者會資料是由基金會研究員與政府不良疫苗事件通報系統網比對，且高端確實因未做三期臨床測試而取得美、日認證，在缺乏有效數據下便取得緊急使用授權，過程均經過合理查證。

檢方查出，高端提告的5罪中，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例因施行期間屆滿，已廢除刑罰；其餘涉犯加重誹謗、妨害信用及違反證交法、傳染病防治法部分，因陳宜民事前已經過合理查證，且無沒有傳播不實內容惡意，因此予以不起訴。

前立委陳宜民因公開質疑高端疫苗效力挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
前立委陳宜民因公開質疑高端疫苗效力挨告獲不起訴。圖／聯合報系資料照片

高端疫苗 陳宜民 COVID-19

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