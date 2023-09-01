iROO防曬外套廣告不實涉詐欺 檢方要求退錢498萬餘元給消費者

曾找小S代言的台灣女裝品牌「iROO」在2021年至2022年間，販售宣稱具防曬效果的服飾，但經檢驗發現，有過半數商品不具有UPF50+防曬效果，台北地檢署今偵結，依涉犯以網路對公眾散布而犯詐欺取財罪起訴負責人劉本謙，要求返還不法所得498萬餘元給曾購買商品的被害人。

起訴書指出，劉本謙明知該品牌販售的繽紛衣等產品無防曬效果，卻從2021年7月至2022年6月間，在品牌官網刊登繽紛衣廣告，誆稱產品具「有感防曬」、「UPF50+防曬面罩隨時抗黑」等效果，產品價格1、2千元起跳，不法所得498萬7800元。

全案源於，前年9月間，他牌公司員工從iROO實體門市購得繽紛衣後，將衣服送至台灣檢驗科技股份有限公司及全國公正檢驗股份有限公司檢驗，發現衣服不具有UPF50+防曬效果，於是向北檢告發此事。

前年10月4日，北檢指揮調查局北機站前往品牌營業處執行搜索，扣得3256件衣物，從中隨機抽樣10件衣物檢驗，發現其中逾半數不具防曬效果。