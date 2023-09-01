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開車撞斑馬線行人重傷只判刑2月 基檢嫌過輕上訴後改判坐牢
謝姓男子開車左轉，把走斑馬線的林姓女子撞成重傷。基隆地方法院簡易庭今年4月間依過失傷害罪判刑2月，可易科罰金。檢方指量刑過輕上訴，法院合議庭審理後，認為原審以普通傷害罪科刑不恰當，改以過失傷害人致重傷罪判刑10月，定讞須入獄。全案可上訴。
判決指出，謝男去年3月8日下午開車從基隆市田寮河美猴橋左轉仁一路時，撞倒快走完斑馬線，穿越仁一路的林女，造成林女顱骨骨折併顱內出血。
檢方偵查後，依過失傷害罪嫌起訴謝男。法院審理時，謝男自白犯罪，改以簡易判決處刑，並以謝男自首、雙方未達成和解及謝男素行、家庭經濟等情狀，判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日，檢方不服提起上訴。
法院合議庭審理後，認為謝男犯修正後道路交通管理處罰條例第86條第1項第5款、刑法第284條後段，汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失傷害人致重傷罪。
法院依現場監視器拍攝畫面，認為林女已即將走完斑馬線通過路口，謝男仍未禮讓，造成交通危害情節不輕，依修正後道路交通管理處罰條例加重其刑。謝男肇事後自首，另依刑法規定減輕其刑。
合議庭審酌謝男未遵守道路交通安全規則造成車禍，導致林女受重傷，蒙受身心痛苦。考量謝男無前科，犯後始終坦承犯行，兼衡謝男過失情節、謝女傷勢甚重，雙方至今未達成和解，謝男未賠償林女損失，再斟酌謝男為中低收入戶、為中度身心障礙者，判刑10個月。
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