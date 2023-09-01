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台南經發前局陳凱凌涉貪性招待判8年 聲請具保又被駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，陳凱凌認罪且繳回180萬，台南地院上月16日宣判，判他應執行8年，律師當庭再提具保聲請，台南地院合議庭經評議後駁回。

一審認陳凱凌犯公務員利用職務上機會詐取財物罪處4年6月，褫奪公權5年；又犯公務員假借職務上機會，故意犯詐欺得利罪處2年6月，褫奪公權3年；又犯公務員財產來源不明罪處2年，褫奪公權2年；又犯三人以上共同詐欺取財罪處1年2月；又犯一般洗錢罪處10月併科罰金10萬元。應執行8年，褫奪公權5年。已缴交犯罪所得180萬元外，未扣案犯罪所得441萬多元均沒收。

然而，陳凱凌自去年底遭檢方聲押，移審後羈押迄今已逾8月，一審上月16日宣判的同時，律師再提具保，正式遞狀後，經合議庭評議後，仍駁回其聲請。

據台南地院上次延押理由，陳凱凌移審後4月20日裁押，7月3日裁定自同年月20日起延押2月。陳所犯法定刑7年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡的高度可能，且依陳過往經歷，可見其有籌措相當現金經濟能力。

再參酌本案經媒體廣泛報導而備受矚目，預期陳有畏罪逃亡，規避後續審理程序的進行及刑罰執行可能性倍增，如不採取限制被告行動自由相當措施，難以確保陳遵期到庭接受日後審判或執行程序，仍有繼續羈押的必要。

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪並接受性招待案，上月16日一審宣判時再提聲請具保，又遭台南地院駁回。圖／聯合報系資料照片
台南市經發局前局長陳凱凌涉貪並接受性招待案，上月16日一審宣判時再提聲請具保，又遭台南地院駁回。圖／聯合報系資料照片

陳凱凌 台南 公務員

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