屏東男病患術後情緒失控 揮拳朝女護理師眼眶毆打致腦震盪
莊姓男子去年4月到屏東某醫療院所開刀，術後住院期間因不願申請看護而與院內劉姓護理師發生爭吵，未料莊男於爭執過後情緒失控，竟趁劉姓護理師協助他調整病床時，以左手往後揮打她的臉部，使劉女疼痛難耐當下爆哭，並造成她臉、頭部挫傷及腦震盪症候群等傷害，事後莊男遭提告，屏東地方法院依傷害罪，判莊4月徒刑，得易科罰金。
判決書指出，莊男於去年4月間，因腰椎相關疾患至屏東縣某間醫療院所開刀，術後住院等待麻醉退去期間，他因不滿劉姓護理師建議他去申請看護，2人發生爭執後，莊竟趁晚上劉女走到病床旁為他拉起左側欄杆時，用左手往後朝對方臉部揮擊，造成她眼鏡受損、顏面挫傷併血腫3乘2公分、頭部外傷、腦震盪症候群等傷害。
莊男於審理期間矢口否認犯行，辯稱自己於開刀後就一直昏迷，根本沒和護理師起衝突。而莊男的辯護人則稱，莊男因開刀接受全身麻醉，麻藥需10幾小時才能退去，不可能完全清醒出手毆打告訴人，應無傷害犯意。
劉姓護理師則證稱，莊男在退麻醉期間因意識混亂，有自拔點滴行為，協助處理期間有和莊對話，之後建議他請看護時，他卻情緒激動說，「不要！看護都是請來吃飯聊天」，2人因此發生爭執，事後巡視病房看到莊把左側欄杆拉下，因擔心他跌下床，就協助拉起左側欄杆，卻遭莊男以左手揮打擊中右邊眼眶，事後莊男說，「誰叫我要她請看護」，並否認施暴。
合議庭經查，認定莊男出手攻擊時意識清楚，為刻意出手揮打，且當時仍屬國內新冠肺炎疫情蔓延的嚴峻時刻，莊男卻未體恤醫療人員辛勞，僅因一時情緒失控就施暴妨害劉姓護理師執行醫療業務，造成她心理恐懼及名譽損害，打擊醫療人員士氣，間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，且犯後否認犯行，事後未與劉女達成和解，依傷害罪判莊4月徒刑，得易科罰金。
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