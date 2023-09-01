高虹安涉詐助理費 男友李忠庭不起訴確定
新竹市長高虹安因涉嫌詐領擔任立委期間的助理薪資及加班費挪為私用，上月中台北地檢署認定9個月間詐領46．3萬元，依刑法使公務員登載不實罪嫌罪嫌、貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪將高起訴。其中高的男友李忠庭因有實際從事助理工作獲不起訴，經北檢依職權送台高檢再議，台高檢駁回，李男不起訴確定。
檢方查出，李忠庭於2020年2月至2021年3月間，每月領有2至5萬餘元不等的助理薪資，但他確實有從事助理工作，主要工作為接聽電話、負責安排高虹安行程、管理辦公室機器人、安裝電子白板、選民服務及管理LINE和粉專等。
其他助理證稱，李男雖然很少進高虹安立委辦公室，但有幫忙高經營臉書和陪她跑行程，由於立委助理工作內容沒有明文規定，檢方最後尊重立委職權，認定李男有實際從事助理工作，而未詐領領取助理費。
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