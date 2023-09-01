小王狂傳31張親密照自爆最後嘿咻日 人夫才知被綠了怒提告！

一名人夫前年臉書私訊突然接獲31張妻子與其他男人親密合照，才驚覺妻子搞外遇，而照片是小王主動傳的，並稱「我也是不知情的第三者」，還自曝最後一次嘿咻時間，人夫憤而提告向小王求償，台北地方法院判小王應賠償20萬元，可上訴。

人夫提告主張，他和妻子結婚多年，2021年9月間突然收到小王臉書私訊，是31張妻子與小王親吻、貼臉、擁抱及出遊的照片，小王還說「當初是她來找我的，並跟我說她已經離婚了」、「所以我也是不知情的第三者」，並自曝雙方最後一次見面的時間，且還去旅館「做」了一次。

人夫指出，他收到訊息因而知悉妻子外遇，且事後三方見面，小王還要求他不要干涉兩人交往，而他事後也和妻子離婚，他向小王請求100萬元精神慰撫金；小王僅用書狀表示侵權時效已完成，請求酌減賠償金。