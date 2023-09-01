「山道猴子的一生」真實版！ 主角換檔妹遭男車友劈腿情傷

YouTuber創作者Eric Duan推出「山道猴子的一生」動畫，描述男主角跑山的劇情，因為太過寫實，引起網友共鳴暴紅。劇情雖是男主角故事，但有名化名「五月」檔妹騎士，最近遭男車友劈腿情傷，請假與車友騎機車到嘉義市遊玩，她說，「山道猴子的一生」故事很寫實，對車友有警世作用，車圈很亂，最好不要在車圈交往男女朋友。

23歲檔妹「五月」，在中部做美甲工作，愛騎重機，車齡4年，在車圈結交1名職業軍人男車友，是她的第一個男友，彼此交往期間，男車友休假都和她騎重機，四處出遊，有一次她從男友手機，赫然發現男友劈腿其他女子，她氣得與男友分手。

她網約車友「七七」、「齊天大聖」、「Ａ哥」等，請長假與朋友騎重機出外遊玩，療傷止痛，在嘉義市新建完工的景觀橋梁盧山橋上，觀賞夕陽美景，「五月」說，「山道猴子的一生」動畫很寫實，車圈很亂，奉勸車友，不要在車圈內交男女朋友。