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太魯閣事故車廂2年後竟找到頭蓋骨？ 鐵警：重新調查與報驗

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

2021年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌意外，釀49死213傷，是台鐵近60年最嚴重的事故，台鐵今天邀請日本福知山線事故罹難者家屬、專家來台參訪，促進台鐵安全改革，不料在事故現場第8車廂意外發現疑似罹難者的頭蓋骨，對此，鐵路警察局表示會立刻安排警力重返現場勘查，搜尋是否有遺漏的遺物或者遺骸，並取得頭蓋骨之後報驗、釐清。

罹難家屬組成團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，今天在事故車箱意外翻出一片頭蓋骨，當場向台鐵局長杜微抗議，對此，台鐵表示，將儘速會同檢警單位搜尋車上是否有其他遺物；鐵路警察局也指出，已安排警力盡快前往放置在桃園台鐵富岡機廠的列車第7和第8車廂，重新勘查與搜尋，查看是否有遺漏的遺物或者遺骸，同時聯繫王薇君，取得頭蓋骨之後報驗、釐清。

交通部邀請日本專家安部教授等人訪臺汲取鐵路安全改革經驗，安部誠治教授、淺野弥三一先生（右二）、松本創先生（左二）和家屬到富岡機廠獻花，台鐵局杜微也全程陪同。記者邱德祥／攝影
交通部邀請日本專家安部教授等人訪臺汲取鐵路安全改革經驗，安部誠治教授、淺野弥三一先生（右二）、松本創先生（左二）和家屬到富岡機廠獻花，台鐵局杜微也全程陪同。記者邱德祥／攝影
日本專家仔細看了現場的事故車廂，並訪談家屬，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君（右）在車箱翻出一片頭蓋骨。記者邱德祥／攝影
日本專家仔細看了現場的事故車廂，並訪談家屬，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君（右）在車箱翻出一片頭蓋骨。記者邱德祥／攝影

台鐵 車廂

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