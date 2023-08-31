太魯閣事故車廂2年後竟找到頭蓋骨？ 鐵警：重新調查與報驗
2021年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌意外，釀49死213傷，是台鐵近60年最嚴重的事故，台鐵今天邀請日本福知山線事故罹難者家屬、專家來台參訪，促進台鐵安全改革，不料在事故現場第8車廂意外發現疑似罹難者的頭蓋骨，對此，鐵路警察局表示會立刻安排警力重返現場勘查，搜尋是否有遺漏的遺物或者遺骸，並取得頭蓋骨之後報驗、釐清。
罹難家屬組成團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，今天在事故車箱意外翻出一片頭蓋骨，當場向台鐵局長杜微抗議，對此，台鐵表示，將儘速會同檢警單位搜尋車上是否有其他遺物；鐵路警察局也指出，已安排警力盡快前往放置在桃園台鐵富岡機廠的列車第7和第8車廂，重新勘查與搜尋，查看是否有遺漏的遺物或者遺骸，同時聯繫王薇君，取得頭蓋骨之後報驗、釐清。
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