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3度酒駕男多違規撞死一家支柱 法官：10萬交保不會逃亡

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄周一深夜接近11時許，48歲蘇姓男騎士正騎車下班返家，沒想到，騎至從橋頭區甲樹、白樹十字路口處，竟會因此遇上死劫，蘇男從北向南騎，竟遭51歲楊姓男駕駛闖紅燈高速衝撞，因而傷重不治，而警3分鐘後巡邏路過，僅發現沒了呼吸心跳的蘇男和支離破碎的機車，肇事者竟逃逸無蹤。

經查證，肇事者楊男開車上路前，才剛吃完宵夜，撞傷蘇男後，他當下並未停車查看，繼續在速限50公里路段飆速行駛，7分鐘後，楊男先是低頭滑著手機走在巷弄間，之後進入超商購物，看似完全不把先前嚴重的車禍當成一回事，竟能一派輕鬆如常地向店員購買打火機。

據了解，48歲蘇男是家庭經濟主力，未及半百年紀，竟遭酒駕男闖紅燈衝撞枉死，家屬仍沉浸在悲慟氣氛中，警方表示，蘇姓死者家屬雖未主動對法院裁定的十萬交保金做出任何回應，但已從媒體中得知檢方將提抗告的消息。

反觀肇事者，楊男分別在2007年、2018年有酒駕前科，找工作不易，目前四處以打零工維生，檢警指出，前兩次皆因臨檢攔阻他酒駕肇事的高風險可能性，但楊男確實已是酒駕累犯，因此，檢方依刑法185條第三款向法院聲請羈押，怎料，法官當庭諭知10萬元交保候傳，認定楊男並無逃亡之虞，這個結果讓檢方無法認同，當晚表示，將再提抗告。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊姓男駕駛高速攔腰撞死蘇姓男騎士。記者古和純／翻攝
楊姓男駕駛高速攔腰撞死蘇姓男騎士。記者古和純／翻攝

酒駕 臨檢

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