3度酒駕男多違規撞死一家支柱 法官：10萬交保不會逃亡

高雄周一深夜接近11時許，48歲蘇姓男騎士正騎車下班返家，沒想到，騎至從橋頭區甲樹、白樹十字路口處，竟會因此遇上死劫，蘇男從北向南騎，竟遭51歲楊姓男駕駛闖紅燈高速衝撞，因而傷重不治，而警3分鐘後巡邏路過，僅發現沒了呼吸心跳的蘇男和支離破碎的機車，肇事者竟逃逸無蹤。

經查證，肇事者楊男開車上路前，才剛吃完宵夜，撞傷蘇男後，他當下並未停車查看，繼續在速限50公里路段飆速行駛，7分鐘後，楊男先是低頭滑著手機走在巷弄間，之後進入超商購物，看似完全不把先前嚴重的車禍當成一回事，竟能一派輕鬆如常地向店員購買打火機。

據了解，48歲蘇男是家庭經濟主力，未及半百年紀，竟遭酒駕男闖紅燈衝撞枉死，家屬仍沉浸在悲慟氣氛中，警方表示，蘇姓死者家屬雖未主動對法院裁定的十萬交保金做出任何回應，但已從媒體中得知檢方將提抗告的消息。