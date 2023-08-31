苗栗查賄團隊啟動 檢舉選舉賭盤最高獎金500萬

因應2024總統大選，苗栗地檢署統合轄內檢警調廉移等單位啟動查賄，到各警分局座談。苗檢說，修法後加入檢舉選舉賭盤、境外勢力獎金，最高分別為新台幣500萬、2000萬元。

苗栗地檢署依法務部頒訂選舉查察工作綱領，以地檢署為核心，邀集苗栗縣警察局、法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣政府政風處、移民署苗栗專勤隊強化查賄團隊，自8月中旬起，陸續在各警察分局舉辦選舉查察分區座談會。

苗栗地檢署指出，繼苗栗分局、竹南分局、大湖分局及頭份分局後，今天在通霄分局舉辦第5場次座談，依據各轄區不同選情與地區特性，因地制宜滾動式調整布雷策略、情資蒐報，促進達成「阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾」3項重點工作。

苗檢表示，法務部今年8月已將原先「鼓勵檢舉賄選要點」修正公布為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，加入核發檢舉選舉賭盤、境外勢力獎金，最高獎金分別為500萬元及2000萬元，民眾若遇有賄選、選舉賭盤或境外勢力介入選舉相關情報，可撥打檢舉專線0800-024099轉4，檢舉人資料將保密，可安心檢舉。

檢方強調，苗栗選舉查察團隊將加強清查地下通匯及掃蕩，以防制境外勢力介入，遏阻選舉賭盤遏，並留意查緝以新型支付工具，例如電子支付、虛擬資產賄選的可能性，以及處理黑函及假訊息的因應流程，以維護選舉的公平公正，防制各項不法手段影響選舉的過程或結果。