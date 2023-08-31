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線上博奕如涉逃漏稅 最高檢察署定調：最重判7年有期徒刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署日前針對線上博奕犯罪召開研討會，邀請專家學者、司法人員與談；最高檢察署今天表示，違法網路賭博行為不但是刑法上的犯罪行為，還應依法課稅，如果逃漏稅捐，最重可判處7年有期徒刑。

最高檢針對日益猖獗的網路賭博召集「線上博奕犯罪之查緝」研討會，會議由檢察總長邢泰釗主持，調查局長王俊力、金門高分檢檢察長毛有增以及橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶、主任檢察官鄭子薇也與談。

最高檢表示，2017年桃園市中壢區經營運彩網路賭博的張姓男子因業內糾紛，持槍殺害黃姓、古姓、尹姓男子後輕生，運彩營運每月至少營收300萬元，暴利引發4人喪命，但相關犯罪還在影響治安。

此外，全台最大線上博奕網站「星城 Online」年營收曾高達45億元，被訴賭博罪判決無罪確定，法律爭議並沒有解決。

鄭子薇認為，依最高行政法院判決，賭博所得屬於所得稅法上的應稅所得，不因賭博行為違法即否定獲利具「所得」屬性，賭博的獲利只要未經國家沒收，實質上是賭博行為人所有，應該課稅。

至於網路賭博如何課稅？鄭子薇表示，應區別賭博者是「賭客」或「莊家」，如為賭客，應依綜合所得稅課徵，如為莊家，則視個案以營利事業所得稅或個人綜合所得稅課徵。

鄭子薇表示，國內網路賭博業者被法辦時，都辯稱是為國外網站代工，而僱用大量員工從事文字客服、操作轉帳或程式維護，屬於「勞務外銷」，稱依現行規定不必繳納營業稅，因此，跨國網路賭博的逃漏稅偵辦重點在於所得稅。

最高檢說，網路賭博以詐術逃稅可處5年以下有期徒刑，併科1000萬元以下罰金，逃漏稅超過1000萬元以上者，最高可處7年有期徒刑，併科1億元以下罰金。

最高檢說，犯罪人藉由網路賭博獲取暴利，不過，賭博罪法定刑輕，以刑罰制裁難以遏止，犯罪所得如果不沒收，形同容許犯罪的人擁有暴利，因此，檢察機關應與稅捐機關合作，才能打擊網路賭博案。

最高檢日前召開查緝線上博奕犯罪研討會。圖／最高檢提供
最高檢日前召開查緝線上博奕犯罪研討會。圖／最高檢提供

賭博 逃漏稅 檢察官

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