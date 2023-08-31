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台北港船難！貨櫃輪撞領港船 船長3人通緝
香港籍「騏龍號」貨櫃輪，2020年間由領港船「永華6號」引導進台北港，二船碰撞發生船難，領港船翻覆，船上59歲楊姓船長、28歲李姓船員溺水死亡。士林地方法院審結，依引水人因業務上過失致人於死罪，判處引水人陳雲龍得易科罰金之刑6月，大陸籍船長等3人發布通緝。
全案起源於，2020年３月9日騏龍號從台中港離開往是台北港，當晚7時28分抵達台北港口外防波堤，大副黃江波（不起訴）通報台北港信號台完成報到，引水人陳雲龍搭成領港船永華6號，抵達台北港防波堤口5浬處，登上騏龍號到達駕駛台，領港船則由楊姓船長、李姓船員駛離。
判決指出，騏龍輪船長黃貞銀、三副江周林、水手林錦浩，和引水人陳雲龍等4人，當時位於駕駛台，引水人陳雲龍明知領港船向右超越騏龍輪船艏，卻沒和船長有效溝通，給予建議避免撞船，導致騏龍輪向領港船近航行，壓縮其超越騏龍輪距離，同時領航船貿然超越騏龍輪，二船在8時24分27秒發生碰撞，領港船右舷被撞破一個大洞，當場翻覆，楊船長、李船員落水身溺水死亡。
全案被告黃姓船長離境，黃等3人另由士院發布通緝。合議庭審酌，引水人陳雲龍，應確保船隻安全進港停泊，事發前未和船長交換領港船相關訊息，對於騏龍輪航速、船長下達左偏指令，未有任何制止或修正，二船碰撞事故，領港船翻覆2人溺水身亡，造成被害人家屬身心莫大痛苦，此案引水人、騏龍輪、永華6號均有過失，考量過失程度、否認犯行，及未和被害人家屬和解，月薪60至70萬元等情狀，依引水人因業務上過失致人於死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。
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